Sauvetage de 15 clandestins au large d’Aïn Témouchent 

Les efforts des gardes côtes et des éléments de la Sûreté de la wilaya d’Ain Témouchent ont sauvé la vie à pas moins de quinze (15) personnes, prises au piège de l’immigration clandestine et coincées au large à bord d’une embarcation en panne.

Selon les informations rapportées par nos confrères du journal francophone El Watan, pas moins de quinze (15) personnes, dont une femme et deux (2) enfants, ont été sauvées alors qu’elles tentaient de quitter le pays à bord d’une embarcation clandestine.

En effet, arrivés au large de la plage de Terga dans la wilaya d’Ait Témouchent, les quinze candidats à l’immigration clandestine sont surpris par le moteur de leur embarcation qui lâche et tombe en panne.

Bloqués en pleine mer, l’un d’eux décide de contacter les services de la Sûreté de la wilaya en composant le numéro vert 1548. Dès qu’ils ont été avertis vers 11h30, les éléments de la police ont pris attache avec les autres services de sécurité et ont lancé les opérations de recherche en mer, pour enfin retrouver l’embarcation avec à son bord les quinze clandestins qui ont échappé à une mort certaine.

Quelles sont les destinations les plus convoitées par les harragas Algériens ?

Avec la nouvelle pandémie du Coronavirus (Covid-19), les chiffres de l’immigration clandestine en destinations de l’Europe ont considérablement baissé, à cause, entre autres, des restrictions liées à la gestion de la crise sanitaire.

Néanmoins, des chiffres assez conséquents ont été recensés en 2020, notamment dans le bassin Méditerranéen, plus spécialement vers l’Espagne et l’Italie, qui sont les deux destinations les plus convoitées par les migrants maghrébins, particulièrement les Algériens.

Selon l’Agence européenne de surveillance des frontières Frontex, les tentatives d’immigration illégale via la Méditerranée occidentale et orientale sont estimés, respectivement, à 29 et de 13 %, avec les Syriens en tête de liste, suivis des Marocains, puis des Tunisiens et enfin des Algériens en quatrième position du classement.

Cette année, pas moins de 11200 clandestins Algériens sont arrivés en Espagne sur un total de 41000 migrant, et pas moins de 1458 autres sont arrivés en Italie sur un total de 341000 migrants.