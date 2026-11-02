Il ose la sauce algérienne sur ses sushis : les Japonais s’arrachent la recette

Une simple blague sur les réseaux sociaux a suffi pour propulser la célèbre sauce algérienne au cœur d’un buzz inattendu au pays du Soleil-Levant. Entre surprise et curiosité, les internautes japonais s’arrachent désormais cette spécialité… jusqu’à tenter de la cuisiner eux-mêmes.

Et si la sauce algérienne devenait la nouvelle coqueluche du Japon ? C’est le pari improbable né d’un simple tweet à la fin du mois d’octobre. En affirmant sur X qu’il profitait de son retour en France pour associer sushis et sauce algérienne, un internaute franco-algérien a déclenché une vague d’engouement inattendue auprès de la communauté japonaise.

« Les Japonais, ils ne vont rien me dire », indiquait-il samedi dernier sur le réseau social, photo à l’appui pour illustrer son improbable mélange.

J’suis enfin en France je peux faire mon combo sushi + sauce algérienne les japonais il vont rien faire mgl https://t.co/kHacLJeC7l — Malveillance Ultra Pro Max 🇩🇿🇨🇳 (@FraudeurDuFisk) October 24, 2026



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Une condiment total inconnu qui embrase l’archipel

C’est manqué ! Avec plus de 10 millions de vues au compteur, l’association culinaire insolite a immédiatement enflammé les réseaux sociaux au Japon. Au lieu du scandale attendu, c’est une immense vague de curiosité qui s’est emparée des internautes : « Quelle est cette sauce ? », « Est-ce que c’est bon ? », « Vous avez la recette ? ».

Intrigués par cette émulsion jaune orangé méconnue au Japon, plusieurs internautes ont tenté de la reproduire chez eux, partageant fièrement leurs créations sur la Toile. « J’ai préparé ma propre sauce algérienne maison et j’ai essayé de manger des sushis avec, c’est vraiment délicieux », écrit l’un d’entre eux, ravi du résultat de son expérience culinaire.

Comme beaucoup d’autres, il cherche déjà à étendre l’expérience à d’autres associations, du poisson aux fruits de mer. Preuve de cet engouement grandissant, le blog spécialisé yurulife-living s’est emparé du sujet en publiant un guide pour dégoter cette sauce rare au Japon, tout en livrant la liste des ingrédients pour la fabriquer maison.

« Une sauce pleine de profondeur »

L’association culinaire a même reçu le tampon de validation du chef cuisinier Ryuji, suivi par plus de 3 millions d’abonnés sur X.

Le chef a totalement été conquis par cette alliance inattendue : « C’est hyperbon en fait ! Une sauce pleine de profondeur comme une sauce aurore, avec le croquant des oignons et le piquant du piment qui rend accro (…) on dirait un sushi au saumon-mayo ultra-luxueux », détaille-t-il, avant de préciser : « en plus, si tu passes ça au chalumeau, ça déchire ».

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À l’origine de ce buzz, l’internaute franco-algérien explique qu’il s’agissait simplement d’une plaisanterie destinée à ses proches. « De base, c’était un tweet troll où je reprenais une image qui vient d’un mème, mais c’est devenu un vrai intérêt national pour les Japonais qui veulent goûter à cette sauce algérienne », confie l’auteur de la publication au retour d’un séjour de deux semaines à Tokyo. Ne s’attendant pas à un tel engouement, il avoue : « Je ne savais pas que les Japonais étaient des gourmands ». Adepte de cette alliance culinaire depuis des années, il n’hésite pas à varier les plaisirs : « Parfois même, je mets de l’harissa ou de la samouraï, j’adore ça ». Des idées qui pourraient bien inspirer les prochaines tendances culinaires sur la Toile.

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