Saturation des hôpitaux, Covid-19 : le Pr Bounedjar s’exprime

Le professeur Adda Bounedjar, membre du comité scientifique et chef du service d’oncologie au CHU de Blida, s’est exprimé ce lundi 12 juillet 2021, sur la situation épidémiologique actuelle en Algérie.

Dans une interview accordée à Radio Sétif, le professeur a expliqué qu’il n’y a pas lieu d’exagérer la situation, soulignant qu’il n’y a pas de saturation au niveau des hôpitaux et que les soins aux patients se déroulent dans les meilleures conditions.

La saturation est due à la réduction des lits alloués au patients covid

Il a souligné que s’il y a saturation dans les hôpitaux, ce n’est pas dû au manque de places, mais plutôt à la réduction du nombre de lits alloués à la Covid, comme c’était le cas au début de la crise.

Bounedjar a expliqué que « les besoins en oxygène sont de plus de 350 mille litres par jour. Les quantités existent et la plupart des hôpitaux ne souffrent pas de crise d’oxygène ». Il a ajouté que le pourcentage de lits occupés dans les hôpitaux ne dépasse pas 25% du nombre total qui a été alloué aux patients Covid au début de la crise, et cela est dû à la reprise de la plupart des départements à leurs activités normales.

Le même porte-parole a indiqué qu’il y a 70.000 lits d’hôpitaux en Algérie. Le ministère de la Santé a alloué plus de 20 000 lits aux patients Covid dont la capacité a été augmentée après l’évolution de la situation épidémiologique.

Pour rappel, les services douaniers tunisiens ont révélé que 100 000 mètres cubes d’oxygène, en provenance de l’Algérie, ont été réceptionné pour être transféré vers les services médicaux en Tunisie.