Sarcelles : Mahrez affiche son soutien à une association caritative

L’international algérien, Riyad Mahrez, prête main forte aux enfants scolarisés, écoliers et collégiens, de sa commune natale dans la région parisienne, Sarcelles.

Ainsi, l’ailier du club anglais de Manchester City a pris part à l’initiative lancée par l’association Solidarité et Unité qui a pour but d’accompagner les enfants les plus diminués de cette région en les aidant, ainsi que leurs familles, à surmonter financièrement la reprise des écoles.

Par le biais d’une story sur son compte Instagram, l’ailier algérien, Mahrez, a contribué à faire connaître cette association et à donner davantage d’écho à son œuvre caritatif. « Nous ne pouvons pas aider tout le

monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un » c’est ainsi que l’association Solidarité et Unité a fait promouvoir son action pour aider les enfants scolarisés de Sarcelle.

L’association a tenu à donner les détails du déroulement de son œuvre, « Pour sa 2ᵉ année, l’association Solidarité et Unité offrira des kits scolaires aux enfants scolarisés du primaire au collège. » lit-on sur l’affiche publicitaire de l’association.

À noter que cette opération se déroulera le 27 août au parc Kennedy, allée André Ampère à Sarcelles de 14:00 à 17:00.

Mahrez et City pour une bonne opération en Premier League

Après avoir surmonté le club de West Ham lors du match inaugural du championnat anglais le week-end dernier, le club de Manchester City vise une seconde victoire de rang qui permettrait aux hommes du technicien catalan, Pep Guardiola, de se hisser encore plus haut au classement avec 6 points.

Pour la seconde journée de la Premier League, les mancuniens accueilleront le club de Bournemouth à l’Etihad Stadium. Fort de leurs attaquants et nouvelle recrue, Erling Haaland, auteur d’un doublé qui a permis aux Cityzens de décrocher la première victoire de la saison, les joueurs de Manchester City tenteront de maintenir le pas en remportant ce premier match à domicile.

Remplaçant lors de la première journée de la PL, l’international algérien, Riyad Mahrez pourrait prendre part à ce match et participer pour davantage de minutes ce week-end. Rappelons que le match de Manchester City contre le club de Bournemouth se jouera demain à 15:00.