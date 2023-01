Sarah Hamizi, la barbière la plus célèbre de France, est Algérienne

Nombreux sont ceux qui considèrent que certains métiers sont réservés uniquement à la gent masculine. Parallèlement, nombreuses sont celles qui ont décidé de briser tous les codes et les stéréotypes de la société et de se lancer dans la concrétisation de leurs rêves.

C’est le cas de Sarah Daniel-Hamizi, d’origine algérienne, qui a décidé d’être, depuis son jeune âge, la première femme, en France, qui a ouvert la voie aux femmes barbières. Un métier dominé par les hommes. EN 2015, elle a été la seule femme à exercer ce métier, aujourd’hui, elle est à la tête de sept salons de coiffures et représente une référence internationale dans ce domaine.

Qui est Sarah Daniel-Hamizi, la première femme barbière en France?

Cet enfant de la Kabylie, plus précisément de Azazga à Tizi Ouzou, tient l’origine de ce métier de son grand-père qui se rasait la barbe devant un vieux miroir, dans le jardin familial. Un rituel que la petite Sarah de l’époque trouvait magique et passionnante. Depuis, Sarah Hamizi rêvait de devenir barbière. Une idée que sa maman ne cessait de balayer en précisant qu’il s’agit « d’un métier fait pour homme ».

Arrivée en France, en 1980, Sarah a décidé de ne pas renoncer à son rêve. Et de prouver qu’une femme peut également exercer ce métier. Elle décroche alors son bac, son Cap de coiffure et son brevet de professionnel, pour pouvoir faire ses premiers pas dans ce domaine aux côtés d’un barbier turc, le seul qui ait accepté de l’embaucher dans ce pays.

Dans ses différentes déclarations faites à la presse française, Sarah Hamizi confie que les hommes ne voulait pas d’elle. « On est pas dans un institut de beauté », lui lance souvent les clients de ce salon. Un coup qui a été très violent pour la femme d’origine algérienne. Malgré ce et grâce à sa pugnacité, elle réussit à apprivoiser la gent masculine.

Aujourd’hui, elle se retrouve à la tête de « la barbière de Paris », ou ses clients font la queue pour pouvoir décrocher un rendez-vous. Sarah Daniel-Hamizi, forme également plusieurs barbiers hommes à ce métier. Et inspire des centaines, voire des milliers de femmes désireuses de faire comme elle. Déjà classée numéro 1 dans le top 10 des barbiers de Paris, elle est également l’auteur de plusieurs livres, dont « Barbes » sorti en 2020. Elle compte en son actif plusieurs contributions avec les plus prestigieuses marque, dont Dior ou Swarovski. Sarah Hamizi a fait également son apparition dans l’émission de la célèbre Cristina Cordula, notamment dans son émission « Nouveau look pour une nouvelle vie ».

| À LIRE AUSSI :

>> Quand une cheffe d’orchestre algérienne inspire le cinéma français

>> César 2023 en France : l’actrice algérienne Lyna Khoudri nominée