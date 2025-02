SAP, un partenaire clé pour les entreprises algériennes – Interview avec Dmitrii Krasiukov

Lors du CTO Forum Algeria 2025, tenu du 17 au 19 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, SAP Afrique Francophone a réaffirmé son engagement envers la transformation digitale en Algérie. À travers des solutions innovantes intégrant l’intelligence artificielle générative (IAG) et le Cloud, SAP accompagne les entreprises locales dans leur modernisation, en leur offrant des outils performants pour optimiser leurs opérations et accroître leur compétitivité.

En marge de cet événement, Dmitrii Krasiukov, Vice-Président et Responsable de la gestion de la demande, COO de l’Afrique du Nord et de l’Ouest chez SAP MEA North, nous a accordé une interview exclusive. À travers cet entretien, il revient sur les ambitions de SAP en Algérie, les défis du marché et les opportunités qu’offre l’intelligence artificielle pour les entreprises locales.

Avant de commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre rôle au sein de SAP ?

Je m’appelle Dmitrii Krasiukov. Je suis Vice-Président et Responsable de la gestion de la demande, ainsi que COO pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest chez SAP MEA North. Mon rôle couvre des marchés clés comme l’Égypte et plusieurs pays africains.

J’évolue chez SAP depuis 22 ans, et cela fait maintenant trois ans que je travaille sur cette région, bien que je sois basé à Dubaï (Émirats arabes unis). SAP est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, et j’ai eu l’opportunité, au fil de ma carrière, de diriger des équipes importantes pour accompagner les plus grandes entreprises dans leur transformation numérique.

J’ai occupé plusieurs postes stratégiques, notamment en gestion des ventes, en tant que Directeur Général, COO et Chief Digital Officer, avec une expérience significative dans la gestion d’un business atteignant 500 millions de dollars. Mon parcours m’a permis de travailler dans des environnements multiculturels et internationaux, ce qui est une véritable richesse.

Depuis combien de temps SAP est-elle présente en Algérie et quels sont les secteurs d’activité que vous considérez comme stratégiques pour votre développement ?

SAP est une entreprise qui évolue depuis plus de 50 ans à l’échelle mondiale. En Algérie, nous sommes présents depuis plus de 20 ans, ce qui témoigne de notre engagement à long terme sur ce marché. Aujourd’hui, nous comptons plusieurs dizaines de clients dans le pays et nous constatons une dynamique de croissance prometteuse.

Nous opérons à la fois dans le secteur public et privé. Plusieurs ministères font déjà partie de nos clients, ce qui montre la confiance des institutions algériennes envers nos solutions.

Concernant nos priorités sectorielles, nous nous concentrons particulièrement sur le secteur financier, incluant les banques et les assurances. Ce domaine représente un axe stratégique pour nous dans les prochaines années.

Nous nous intéressons également aux industries liées à la production et à la fabrication, notamment l’industrie pharmaceutique, la grande consommation (CPG), la distribution et l’agro-industrie. SAP propose des solutions adaptées à 25 secteurs d’activité, mais nous estimons que ceux-ci présentent un potentiel particulièrement fort en Algérie.

Quelle est votre stratégie pour renforcer l’infrastructure de SAP en Algérie, notamment en ce qui concerne les data centers et les bureaux locaux ?

Nous avons un projet en cours pour renforcer notre présence en Algérie à travers la mise en place d’un data center. Nous menons actuellement des discussions avec plusieurs partenaires locaux afin d’évaluer les meilleures solutions pour atteindre cet objectif. L’installation d’un data center en Algérie nous permettra de développer davantage nos activités, en particulier dans le secteur public, où l’hébergement des données locales est un facteur clé.

Nous avons déjà mis en place ce type d’infrastructure dans d’autres pays de la région, notamment en Égypte, où nous avons ouvert un data center il y a deux ans. Nous comptons nous appuyer sur cette expérience pour accélérer notre développement en Algérie.

En parallèle, nous travaillons également sur le renforcement de notre présence locale en augmentant nos équipes commerciales et avant-vente. Nous envisageons aussi la création d’un centre d’innovation, qui jouerait un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises algériennes vers la transformation digitale. Notre objectif est clair : soutenir la transition numérique en Algérie, en mettant à disposition des solutions technologiques performantes et adaptées aux besoins spécifiques du marché local.

Comment SAP accompagne-t-elle concrètement la transformation numérique des entreprises algériennes, tant dans le secteur public que privé ?

SAP se positionne en leader des entreprises intelligentes, en proposant des solutions ERP et analytiques disponibles en mode Cloud et On-Premise. Grâce à son expertise mondiale, SAP capitalise sur les meilleures pratiques développées au fil des décennies et les intègre dans ses systèmes, offrant ainsi aux entreprises des processus optimisés et automatisés.

En Algérie, notre approche repose sur la digitalisation des processus et l’accompagnement des entreprises vers des modèles plus performants et rentables. Nous proposons aux entreprises une transformation structurée, en leur offrant des options basées sur des pratiques éprouvées à l’échelle mondiale. Cela leur permet d’optimiser leur efficacité et de moderniser leur mode de fonctionnement.

Quels sont vos objectifs de recrutement en Algérie et quelles compétences privilégiez-vous pour intégrer vos équipes ?

Contrairement aux idées reçues, nous ne recherchons pas exclusivement des profils en technologies de l’information (IT). Mon propre parcours en témoigne : issu d’une formation en finance, j’ai rejoint SAP en tant que consultant avant d’acquérir des compétences IT. Nous privilégions les profils ayant une bonne compréhension des processus métier, car notre rôle consiste à aider les entreprises à améliorer leur gestion et leur organisation.

Nous travaillons également avec un écosystème de partenaires locaux, qui jouent un rôle essentiel dans l’implémentation de nos solutions. L’objectif est de renforcer le réseau de consultants SAP en Algérie, en misant sur des experts ayant une vision métier plutôt que strictement technique.

Comment SAP se différencie-t-elle de la concurrence et des solutions déjà présentes sur le marché algérien ?

Le marché algérien compte des acteurs locaux spécialisés, souvent très agiles et adaptés aux réglementations locales. Cependant, ces entreprises rencontrent des limites en termes de scalabilité (mise à l’échelle) et de diversité fonctionnelle. SAP, avec ses 100 000 collaborateurs à travers le monde, bénéficie d’une puissance de développement unique et propose des solutions capables de répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.

Si les solutions ERP locales sont adaptées aux petites entreprises, SAP couvre une gamme plus large, incluant des solutions Cloud pour les PME. Notre valeur ajoutée repose sur une expertise mondiale et des meilleures pratiques intégrées, offrant une vision à 360° des processus d’entreprise.

Quelles initiatives SAP mène-t-elle en matière de responsabilité sociale et environnementale en Algérie ?

SAP investit cette année dans le programme YPP (Young Professional Program) en Algérie. Ce projet vise à former une nouvelle génération de consultants SAP, en leur offrant une formation spécialisée et en garantissant leur intégration professionnelle via nos partenaires et clients. Nous souhaitons ainsi renforcer le vivier de talents locaux et favoriser l’emploi des jeunes.

En parallèle, nous développons des partenariats avec les universités algériennes pour intégrer des modules sur SAP et les meilleures pratiques métier dans les cursus académiques. Enfin, SAP propose des solutions de durabilité, permettant aux entreprises de réduire leur empreinte carbone et d’adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.

Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux entreprises algériennes ?

Depuis près de deux ans, j’ai eu l’opportunité de visiter et de travailler régulièrement en Algérie. Ce qui m’a le plus marqué, c’est le potentiel humain exceptionnel du pays. Les Algériens, qu’ils soient étudiants ou professionnels, font preuve d’un fort désir d’apprendre et d’évoluer dans un environnement numérique en pleine expansion.

Cette soif de connaissances et d’innovation représente le véritable moteur du développement économique du pays. En accélérant la transition digitale et en optimisant les processus des entreprises, l’Algérie pourra renforcer sa compétitivité et améliorer la qualité de vie de ses citoyens.

J’espère sincèrement que SAP continuera à jouer un rôle clé dans cette transformation et à accompagner les entreprises algériennes vers un avenir digital prometteur.