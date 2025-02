SAP au CTO Forum Algeria 2025 : l’IA et le Cloud au cœur de la transformation digitale en Algérie

SAP Afrique Francophone a marqué sa présence lors du CTO Forum Algeria 2025, un événement majeur qui s’est tenu du 17 au 19 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Réunissant plus de 150 experts et leaders du numérique, ce forum a permis d’explorer les tendances technologiques émergentes, notamment l’intelligence artificielle générative (IAG) et le Cloud Computing.

SAP a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement envers la transformation digitale en Algérie et sur l’ensemble du continent africain. La société a présenté des avancées technologiques majeures, mettant en avant des solutions innovantes adaptées aux besoins des entreprises locales.

« L’adoption de l’intelligence artificielle représente une immense opportunité pour les entreprises en Algérie. L’IA a le potentiel de transformer leurs opérations, leur permettant d’améliorer leur performance et stimuler leur croissance durable », a déclaré Ahmed AlFaifi, Vice-Président Senior et Directeur Général de SAP Moyen-Orient et Afrique du Nord.

« Notre participation au CTO Forum Algeria cette année souligne notre engagement à accompagner les entreprises en Algérie et à travers l’Afrique, en particulier les PME, dans cette révolution technologique en leur fournissant des solutions innovantes leur permettant d’optimiser leur process, de réduire leurs coûts opérationnels, ainsi qu’accroitre leur performance », a-t-il encore affirmé.

Lancement de SAP Business Data Cloud : une révolution pour les entreprises

D’ailleurs, l’un des moments forts de cet événement a été l’annonce du SAP Business Data Cloud, développé en partenariat avec Databricks. Cette solution révolutionnaire permet d’unifier et d’analyser les données SAP et tierces, offrant ainsi aux entreprises une base fiable pour prendre des décisions éclairées. Grâce à cette technologie, les entreprises peuvent exploiter la puissance de l’IA et des analyses avancées pour optimiser leurs opérations et renforcer leur compétitivité.

Rana Fares, responsable du Rise Center of Excellence (CoE) chez SAP, a animé une conférence sous le thème « Intelligence artificielle et management d’entreprises ». Lors de son intervention, elle a présenté les agents IA Business de SAP, notamment Joule, le copilote IA de SAP.

Ce dernier intégrera plusieurs agents d’IA autonomes et collaboratifs, conçus pour fournir des résultats connectés et partagés dans toute l’entreprise. Ces agents aideront les entreprises à accroître significativement leur productivité. En tant qu’applications logicielles autonomes, ces agents remplissent des rôles spécialisés, planifient des étapes, utilisent des outils, corrigent eux-mêmes les erreurs, résolvent des problèmes et collaborent avec d’autres entités avec une surveillance humaine minimale.

L’Algérie face aux défis et opportunités de l’IA

L’Algérie avance progressivement vers l’adoption de l’intelligence artificielle, soutenue par des initiatives gouvernementales et académiques. Depuis 2020, la création d’un ministère délégué chargé de l’économie de la connaissance et des startups témoigne d’une volonté d’accélérer la digitalisation du pays. Malgré certains défis liés aux investissements et aux infrastructures, le pays se positionne comme un acteur prometteur dans l’écosystème technologique africain.

D’après une étude de McKinsey, l’IA générative pourrait accroître la productivité mondiale de 40 %, avec un potentiel de 220 milliards de dollars de contribution annuelle au PIB africain si le continent saisit 5 % de cette opportunité. Ainsi, l’Algérie, avec son vivier de talents et son engagement dans l’innovation, pourrait bénéficier largement de cette transformation.

SAP, un partenaire clé pour les entreprises algériennes

Depuis plus de 50 ans, SAP accompagne les entreprises dans leur transformation numérique à travers des solutions adaptées aux spécificités locales. Son offre intègre des technologies avancées comme le Cloud et l’IA, permettant aux petites et moyennes entreprises d’accélérer leur modernisation.

Un exemple concret de cette approche est la collaboration avec Kaoua Food, un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire algérienne. En adoptant SAP ERP Public Cloud, cette entreprise a pu optimiser ses processus, réduire ses coûts et intégrer des innovations comme l’analytique en temps réel et l’automatisation des opérations.

Le CTO Forum Algeria 2025 a confirmé que l’intelligence artificielle et le Cloud jouent un rôle central dans l’avenir des entreprises algériennes. Grâce à des initiatives comme le SAP Business Data Cloud, SAP se positionne comme un acteur clé de cette transition technologique.

Ainsi, l’engagement de SAP auprès des entreprises locales, combiné aux efforts de l’Algérie pour développer un écosystème numérique robuste, ouvre la voie à une nouvelle ère d’innovation et de compétitivité sur le marché africain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CTO FORUM Algeria (@ctoforumalgeria)

À propos de SAP

La stratégie de SAP est d’aider chaque entreprise à fonctionner comme une entreprise intelligente et durable. En tant que leader mondial du marché des logiciels d’application d’entreprise, SAP aide les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à atteindre leur meilleur niveau : les clients de SAP génèrent 87 % du commerce mondial total.

Ses technologies d’apprentissage automatique, d’Internet des objets (IoT) et d’analyse avancée aident à transformer les entreprises de ses clients en entreprises intelligentes. SAP offre aux individus et aux organisations une profonde compréhension des activités commerciales et favorise la collaboration qui les aide à rester en avance sur leur concurrence.

Et ce, en simplifiant la technologie pour les entreprises afin qu’elles puissent utiliser les logiciels de SAP de la manière qu’elles souhaitent, sans perturbation. La suite complète d’applications et de services de SAP permet aux clients privés et publics de 26 secteurs d’activité dans le monde d’opérer de manière rentable, de s’adapter en continu et de garder un avantage concurrentiel et compétitif. Avec un réseau mondial de clients, de partenaires, d’employés et de leaders d’opinion, SAP contribue à améliorer le monde et la vie des personnes. Pour plus d’informations, visitez : www.sap.com.