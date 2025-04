Santé : Vers un partenariat stratégique entre l’Algérie et l’Organisation mondiale de la santé

À l’occasion de la 3ᵉ édition de la Conférence mondiale sur le handicap à Berlin, l’Algérie et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont affirmé leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Une rencontre fructueuse entre le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saihi, et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a permis d’esquisser les contours d’un partenariat stratégique en faveur du développement des systèmes de santé.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont abordé les défis actuels qui pèsent sur les systèmes sanitaires dans le monde, ainsi que les mécanismes à mettre en œuvre pour améliorer la qualité des soins, renforcer les capacités locales et favoriser l’échange d’expertises. Ils ont également discuté de la mise en œuvre des décisions internationales relatives à la santé, soulignant la nécessité d’une coordination étroite entre les pays et les organisations partenaires.

Le directeur de l’OMS a salué les efforts fournis par l’Algérie, notamment à travers la création du Centre mondial pour la vaccination et la lutte contre les maladies tropicales, une initiative qualifiée de « majeure » dans le combat contre les épidémies, en particulier sur le continent africain.

L’engagement de l’Algérie pour la santé en Afrique

Le ministre Abdelhak Saihi a mis en lumière l’engagement de l’Algérie en faveur du soutien aux systèmes de santé des pays africains frères, en insistant sur l’importance de la solidarité intercontinentale dans la lutte contre les maladies. Il a rappelé les nombreuses initiatives menées par l’Algérie pour accompagner les pays en développement, notamment à travers une coopération technique renforcée.

Cette volonté d’agir à l’échelle régionale s’inscrit dans une approche plus globale de la diplomatie sanitaire que l’Algérie souhaite renforcer dans les années à venir.

Un système de santé algérien en pleine mutation

Durant son intervention à la conférence, le ministre a exposé les piliers sur lesquels repose le système de santé algérien. Il a souligné sa capacité d’adaptation face aux nouveaux défis, ainsi que la volonté de l’État de garantir l’accès équitable aux soins pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Parmi les projets en cours, plusieurs infrastructures hospitalières devraient voir le jour d’ici la fin de l’année 2025, avec pour objectif une meilleure répartition géographique des soins. Le ministre a également insisté sur l’importance d’une gestion moderne et efficiente du secteur, en adéquation avec les évolutions démographiques et les besoins croissants des citoyens.

La disponibilité des médicaments, le renforcement des programmes de formation du personnel médical et paramédical, ainsi que la modernisation des structures de santé figurent parmi les priorités fixées par les autorités.

En conclusion de cette rencontre, l’Algérie et l’OMS ont convenu de maintenir un dialogue permanent et de développer des projets communs visant à améliorer la santé publique. Ce partenariat renforcé s’inscrit dans une vision partagée de progrès et de résilience face aux crises sanitaires, dans l’intérêt des populations locales et régionales.