Santé : une augmentation significative des salaires prévue pour 2024 (Ministre)

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Abdelhak Saihi, a annoncé une avancée significative pour le secteur de la santé en Algérie ce lundi. Une allocation financière considérable est prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année 2024.

Cette enveloppe comprend des dispositions majeures, telles que la régularisation financière des augmentations salariales et une augmentation substantielle de 45 % des salaires des employés pour prendre en compte l’évolution professionnelle.

Une augmentation de 45 % des salaires pour les travailleurs de la santé en 2024

Cette semaine, Abdelhak Saihi a participé à une réunion de la commission des Finances et du Budget de l’Assemblée populaire nationale. L’occasion de discuter des grands axes de cette nouvelle allocation dont le montant total atteint 848 milliards de dinars.

À LIRE AUSSI : Augmentation des salaires en 2024 : le ministre de l’Emploi revient dessus

Ainsi, et grâce à cette enveloppe budgétaire, le ministre a confirmé la régularisation financière des augmentations salariales et a assuré une attention particulière à l’évolution professionnelle avec une augmentation de 45 % des salaires des employés du secteur. Pour finir, Saihi a également mis l’accent sur la prise en charge prochaine des zones rurales dépourvues de couverture sanitaire.

PLF 2024 : le secteur de la santé bénéficie d’une allocation considérable

Parmi les points saillants de cette rencontre, on note le détail des sommes allouées à chaque branche du secteur. Tout d’abord, l’affectation de 238 milliards de dinars pour la prévention, 17 milliards de dinars pour la formation, et une somme colossale de 551 milliards de dinars dédiée à l’administration générale, à la gestion des établissements hospitaliers et à l’achat de médicaments.

À LIRE AUSSI : Pouvoir d’achat, Prix, Salaires, Importations : l’essentiel à retenir de la DPGG 2023

Le ministre a également souligné des initiatives spécifiques, à l’image du :

renforcement du budget de la pharmacie centrale avec 145 milliards de dinars,

l’amélioration et l’accessibilité des services de santé aux citoyens avec 45 milliards de dinars,

Financement du programme national de vaccination avec 36 milliards de dinars.

Le département d’Abdelhak Saihi compte par ailleurs dédier une allocation d’une enveloppe de 19 milliards de dinars à l’Institut Pasteur.