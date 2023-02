Santé scolaire et restauration : nouvelles mesures du ministère de l’Intérieur

Ce dimanche, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé de nouvelles mesures pour l’amélioration de la restauration et de la santé scolaire au niveau des établissements scolaires. Par le biais d’un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère susmentionné a affirmé qu’elle poursuivra ses efforts afin d’améliorer les conditions de scolarisation.

D’autant plus par rapport à la restauration et la santé scolaire. En effet, les autorités responsables œuvrent à fournir l’eau potable et protéger les élèves contre les intoxications alimentaires. De ce fait, le département de Brahim Merad a décidé de prendre quelques mesures. Et ce, en collaboration avec les walis, les présidents des Daïra, et les présidents des APC.

Dans ce sens, le feu vert a été donné aux responsables locaux afin de renforcer les opérations de l’inspection, et de suivi pour contrôler les produits alimentaires utilisés au niveau des cantines scolaires. Ainsi que de vérifier les dates de péremption de ces produits et les conditions de leur stockage. Par le biais du même communiqué, les autorités responsables ont insisté sur l’impératif de la vérification des permis des services vétérinaires en ce qui concerne les viandes.

Le personnel de la restauration sera soumis à des analyses médicales

D’après le même communiqué, les cantines scolaires seront soumises au contrôle. Afin de s’assurer du respect des mesures sanitaires. D’ailleurs, le personnel chargé de la restauration sera également soumis à des analyses médicales. Cela en vue d’éviter la propagation des maladies contagieuses aux milieux scolaires.

Les services du ministère de l’intérieur ont ordonné d’approvisionner tous les établissements scolaires par l’eau potable. Ainsi que la désinfection des réservoirs d’eau. Le document susmentionné a rappelé de l’importance de la mise en place des campagnes de sensibilisation auprès des élèves. En vue de les sensibiliser, notamment contre les intoxications alimentaires. Tout en gardant la pérennité et l’évaluation périodique du respect de ces instructions.