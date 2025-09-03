Santé : Saidal scelle une alliance pleine de promesses avec un leader américain

L’industrie pharmaceutique algérienne entre dans une nouvelle dimension. Ce lundi 2 septembre, dans les salons du ministère de l’Industrie pharmaceutique, un partenariat aussi significatif qu’inédit a été officialisé.

Le géant public Saidal et le mastodonte américain de la biopharmacie, AbbVie, ont paraphé un protocole d’accord qui va bien au-delà d’un simple échange de bons procédés.

Cette collaboration, placée sous le haut patronage du ministre Ouacim Kouidri, dessine les contours d’un transfert de compétences de pointe. Ciblant spécifiquement le cœur de la souveraineté médicale. À savoir, les études de bioéquivalence et la recherche clinique. Un pas décisif pour faire de l’Algérie un pôle régional en biotechnologie.

Le développement des compétences en bioéquivalence au centre du partenariat

La pierre angulaire de cet accord réside dans le renforcement des capacités humaines. Le centre de bioéquivalence Equival Biocenter de Saidal bénéficiera de l’expertise mondialement reconnue d’AbbVie. Ce transfert de savoir-faire se concrétisera par :

Des formations certifiantes, adaptées aux standards internationaux ;

Des ateliers spécialisés, destinés au transfert de connaissances techniques ;

Un accompagnement sur-mesure sur les études de bioéquivalence et la recherche clinique ;

Il s’agit de doter le pays de compétences souveraines pour mener, in situ, les études indispensables à la production de médicaments génériques de haute qualité et au développement de nouvelles thérapies.

Vers une coopération stratégique élargie en production pharmaceutique

Les signataires envisagent d’ores et déjà l’avenir. Ce protocole d’accord n’est que la première pierre d’un édifice collaboratif bien plus vaste. Il ouvre la voie à une partnership stratégique qui pourrait s’étendre à d’autres domaines critiques.

En outre, les bonnes pratiques de fabrication, les processus industriels de pointe et le contrôle qualité sont autant de secteurs où l’expertise d’AbbVie pourrait être mise à contribution.

Cette vision progressive permet de construire une collaboration solide et pérenne, basée sur des résultats tangibles et une confiance mutuelle. Visant à consolider l’ensemble de la chaîne de valeur pharmaceutique locale.

Une contribution directe à la souveraineté sanitaire de l’Algérie

Au-delà de la signature, cet engagement commun porte une ambition nationale. Nabila Benygzer, PDG de Saidal, et Mohammad Aboubakr, vice-président d’AbbVie pour la région, ont tous deux réaffirmé leur volonté de « contribuer au développement du système de santé algérien« .

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la stratégie gouvernementale visant à renforcer l’indépendance pharmaceutique du pays. Ainsi, en maîtrisant la bioéquivalence et la recherche clinique, l’Algérie réduit sa dépendance à l’égard de l’importation de savoir-faire et accélère la mise à disposition de « traitements fiables, accessibles et de dernière génération » pour les patients algériens.