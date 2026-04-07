Santé publique : Saidal lance son réseau de pharmacies et s’ouvre à la vente directe aux citoyens

Le paysage pharmaceutique algérien connaît une transformation historique. Le groupe public Saidal franchit une nouvelle étape stratégique en inaugurant sa propre enseigne de pharmacies. Cette initiative, marquée par une première ouverture à Ouled Djellal ce 7 avril 2026, vise à rapprocher le médicament du citoyen tout en offrant des services de soins de base gratuits.

C’est lors d’une visite de travail dans la wilaya d’Ouled Djellal que le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Wassim Kouidri, a officiellement inauguré cette officine baptisée « Pharmacies Saidal« . Ce projet marque le grand retour du secteur public dans la distribution au détail.

Plus qu’une pharmacie : Un centre de proximité et de conseil

Située au chef-lieu de la commune d’Ouled Djellal, cette nouvelle structure ne se contente pas de commercialiser des produits pharmaceutiques. Elle se positionne comme un véritable relais de santé publique en proposant :

La disponibilité totale des gammes de médicaments présentes sur le marché.

Des services de santé gratuits : mesures de la tension artérielle, tests de glycémie et contrôle du poids.

Un accompagnement thérapeutique : des conseils personnalisés et une éducation sanitaire dispensés par des pharmaciens qualifiés.

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Un réseau géant de 829 officines à travers le pays

L’ouverture à Ouled Djellal n’est que la partie émergée d’un plan de déploiement national massif. Le ministère a révélé que le groupe Saidal a récemment récupéré les actifs de l’entreprise Endimed Spa (ex-Entreprise nationale de distribution des médicaments au détail).

Ce transfert stratégique permet à Saidal de s’appuyer sur un maillage territorial impressionnant : 829 pharmacies réparties sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’un effectif de plus de 900 pharmaciens mobilisés pour servir les patients.

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Une stratégie de souveraineté et de régulation

En intégrant la distribution au détail, Saidal boucle sa boucle industrielle : de la production à la main du patient. Cette « intégration verticale » permet au groupe public de mieux contrôler la disponibilité des produits essentiels et de réguler les prix, tout en garantissant une présence pharmaceutique même dans les zones les plus reculées du pays.

Cette nouvelle orientation du groupe Saidal, sous l’impulsion des autorités publiques, témoigne d’une volonté de moderniser le service public de santé en le rendant plus accessible, plus transparent et plus proche des besoins quotidiens des Algériens.

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