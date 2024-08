Santé : les antibiotiques bientôt interdits à la vente sans ordonnance

Aujourd’hui, Abdelhak Saihi, ministre de la Santé, a souligné l’urgence de réguler l’usage des antibiotiques en raison de leur utilisation abusive sans prescription médicale. Il a insisté sur le fait que ces médicaments doivent être prescrits uniquement par des professionnels de santé qualifiés.

Le ministre de la Santé met en garde contre l’utilisation abusive des antibiotiques

Lors de la journée d’étude sur les antibiotiques organisée au siège du ministère à Alger, le ministre a abordé le problème préoccupant de l’automédication. Cette pratique, courante parmi de nombreux Algériens, consiste à se procurer soi-même des antibiotiques pour traiter des infections mineures qui ne nécessitent pas nécessairement ce type de traitement. Selon le ministre, cette tendance contribue à l’émergence de la résistance aux antimicrobiens, un phénomène qui compromet l’efficacité des antibiotiques lorsqu’ils sont réellement nécessaires pour traiter des infections graves.

Abdelhak Saihi a exprimé sa ferme intention d’interdire la vente non régulée des antimicrobiens en pharmacie sans ordonnance médicale. « En tant qu’autorité, nous visons à interdire la vente non régulée des antimicrobiens en pharmacie sans prescription médicale », a-t-il affirmé. Cette mesure vise à freiner l’usage inapproprié des antibiotiques et à protéger leur efficacité pour les cas où ils sont véritablement nécessaires.

Le ministre a également appelé à une utilisation plus réfléchie des antimicrobiens, en soulignant que leur administration doit être précédée d’une analyse bactérienne réalisée par des laboratoires spécialisés. Cette démarche permettra de prescrire le médicament le plus adapté et d’éviter les traitements inappropriés qui peuvent aggraver la situation.

En conclusion, Abdelhak Saihi a appelé à une prise de conscience collective sur l’importance de suivre les recommandations médicales en matière d’antibiotiques, afin de préserver leur efficacité et de lutter contre le phénomène croissant de la résistance aux antimicrobiens.