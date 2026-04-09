Santé : l’Algérie va approvisionner ce pays africain en 200 médicaments essentiels

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a reçu jeudi à Alger le ministre de la Santé du Mozambique, Hussein Hilaire Isse. Cette rencontre a été consacrée au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, un secteur jugé stratégique par les deux pays.

Au cœur des discussions, les deux parties ont évoqué les moyens de développer un partenariat permettant au Mozambique de bénéficier de l’expérience algérienne dans la production de médicaments et de dispositifs médicaux.

L’expertise algérienne au service du Mozambique

L’Algérie dispose aujourd’hui d’une industrie pharmaceutique en pleine expansion, avec plus de 230 unités de production publiques et privées. Ces structures assurent plus de 83 % de la couverture des besoins du marché national, un taux qui témoigne du développement important du secteur.

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Dans ce contexte, la partie algérienne a proposé d’accueillir une partie des commandes mozambicaines de médicaments au sein de ses unités de production. Cette démarche permettrait d’améliorer la rapidité d’approvisionnement tout en facilitant le transfert de compétences vers les professionnels mozambicains.

Vers une production partagée et un transfert de savoir-faire

Cette coopération ne se limite pas à la simple fourniture de médicaments. Elle vise également à renforcer les capacités industrielles du Mozambique grâce à un transfert de savoir-faire dans les domaines de la fabrication pharmaceutique.

Selon les autorités algériennes, cette approche pourrait contribuer à former les cadres et techniciens mozambicains aux standards de production appliqués en Algérie. Elle s’inscrit dans une logique de partenariat gagnant-gagnant, où les deux pays tirent profit de leurs échanges.

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Le développement de ce type de coopération confirme aussi la volonté de l’Algérie de s’imposer comme un acteur régional majeur dans le secteur pharmaceutique, notamment en Afrique.

Le Mozambique salue un partenaire stratégique

De son côté, le ministre mozambicain de la Santé a qualifié l’Algérie de partenaire stratégique pour son pays. Il a salué les capacités industrielles ainsi que l’expertise reconnue de l’Algérie dans la production de médicaments.

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Il a également souligné que cette expérience place l’Algérie en position favorable pour contribuer au renforcement des systèmes de santé sur le continent africain. Le responsable mozambicain a exprimé l’intérêt de son pays pour une première commande urgente d’environ 200 types de médicaments essentiels fabriqués en Algérie.

Vers un accord de reconnaissance mutuelle

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération institutionnelle. Un mémorandum d’entente devrait être signé dans les prochaines semaines entre l’Agence nationale des produits pharmaceutiques et son homologue mozambicaine.

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Cet accord portera notamment sur la reconnaissance mutuelle de l’enregistrement des médicaments, un mécanisme qui facilitera l’accès des produits pharmaceutiques sur les deux marchés et renforcera la fluidité des échanges.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre l’Algérie et le Mozambique, avec une ambition commune : développer une industrie pharmaceutique africaine plus autonome et plus intégrée.