Santé : l’Algérie comptera 25 centres anti-cancer d’ici 2025 (Ministre de la Santé)

Le Ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a récemment inauguré la 7e édition du Salon national de l’information sur la lutte contre le cancer, « SICAN 2024 », organisé par le ministère de la Santé en coordination avec l’association Al Amel-CPMC (Centre Pierre-et-Marie-Curie).

Il a annoncé la création de 21 nouveaux centres anticancéreux, avec 4 autres prévus d’ici 2025. Cette initiative vise à rendre les traitements chimio thérapeutiques plus accessibles localement, réduisant ainsi la nécessité de déplacements et garantissant une meilleure proximité des services de santé pour les citoyens.

Abdelhak Saïhi a souligné l’adoption d’une approche décentralisée pour la chimiothérapie, permettant ainsi une meilleure accessibilité aux soins et une réduction des déplacements inutiles.

Le ministre a insisté sur l’importance de la prévention, affirmant que c’est le « pilier fondamental de l’action continue ». Il a noté que la progression de la maladie est moindre en Algérie par rapport à d’autres régions, attribuant cela à la conscientisation de la population en matière d’hygiène alimentaire et à la nécessité d’intégrer des activités physiques dans les programmes scolaires.

Sensibilisation et prévention: un engagement constant

Abdelhak Saïhi a souligné que la sensibilisation et la prévention demeurent au cœur des efforts continus pour lutter contre le cancer en Algérie.

De son coté, Hamida Kitab, présidente de l’Association « Al Amel », a salué les progrès réalisés dans la prise en charge du cancer en Algérie. Elle a souligné l’importance de sensibiliser la population à la prévention de cette maladie.

La 7e édition du Salon prévoit également l’organisation de conférences sur divers types de cancers et leur prise en charge. Le focus sera mis sur l’impact des communications et de la sensibilisation sur le processus de dépistage et de suivi de la maladie.

En conclusion, SICAN 2024 représente une étape cruciale dans la lutte contre le cancer en Algérie. Les avancées notables dans les centres de traitement, la promotion de la prévention et la sensibilisation continue offrent une lueur d’espoir pour un avenir où le cancer sera une menace moindre pour la société algérienne. L’engagement envers la santé et le bien-être de la population reste au cœur des efforts du Ministère de la Santé, marquant ainsi un pas de géant vers un avenir sans cancer.