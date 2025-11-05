Santé et médecine nucléaire : Rosatom et le COMENA renforcent leur alliance stratégique

La société d’État russe Rosatom et le Commissariat à l’énergie atomique d’Algérie (COMENA) ont organisé à Alger leur deuxième séminaire conjoint consacré aux applications non énergétiques des technologies nucléaires, avec un accent particulier sur la santé et la médecine nucléaire.

L’événement a rassemblé des responsables du ministère de la Santé, des directeurs de cliniques et d’établissements médicaux, des spécialistes en oncologie, ainsi que des représentants de Rosatom Nauka, Rosatom Construction Technologies, Medscan, filiale du groupe Rosatom et acteur majeur du secteur privé de la santé en Russie, Isotope, et d’autres entreprises du groupe.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, et du commissaire du COMENA, Abdelhamid Mellah. Les représentants du COMENA et du ministère de la Santé ont dressé un état des lieux du marché national de la santé et mis en avant les efforts déployés pour développer le secteur médical national.

Dans son allocution, le ministre Mourad Adjal a salué la qualité des relations bilatérales et historiques entre l’Algérie et la Fédération de Russie. Il a rappelé que cette rencontre intervient à un moment où le gouvernement algérien intensifie la lutte contre le cancer et mise sur la médecine nucléaire pour améliorer la prise en charge des patients, conformément aux orientations du président de la République.

Le ministre a souligné l’importance d’échanger les expertises et de tirer profit de l’expérience de Rosatom dans la production de radio-isotopes, la formation et le transfert de technologies, autant de leviers essentiels pour renforcer les capacités nationales.

Rosatom mise sur l’innovation médicale pour prolonger la vie

Les experts russes ont présenté une gamme complète de solutions destinées à prolonger et améliorer la qualité de vie. Leur offre couvre la production et la fourniture d’isotopes médicaux et de produits radiopharmaceutiques, la conception d’équipements de diagnostic et de traitement, la création de centres médicaux polyvalents, la fabrication de prothèses grâce aux technologies additives, ainsi que le tourisme médical réceptif.

Rosatom figure aujourd’hui parmi les cinq plus grands fournisseurs mondiaux d’isotopes, avec plus de 400 types de radionucléides et près de 2,5 millions de procédures médicales réalisées chaque année à travers le monde grâce à ses produits, exportés vers une cinquantaine de pays. Lors du séminaire, les spécialistes de Rosatom ont exposé les possibilités de coopération dans ces domaines stratégiques.

Pour sa part, Igor Palamartchouk, directeur général adjoint de Rosatom Moyen-Orient et Afrique du Nord, a rappelé que l’industrie nucléaire russe s’appuie sur 80 ans d’expertise et un socle scientifique unique. Selon lui, Rosatom ne se limite pas à la fourniture de produits, mais développe un écosystème complet alliant infrastructures, formation, recherche et innovation.

« Rosatom reste le seul fournisseur capable d’assurer un cycle de production complet pour de nombreuses lignes de produits, ce qui garantit notre indépendance technologique et notre fiabilité. Dans le domaine de la santé, nous proposons des solutions innovantes qui prolongent la vie et en améliorent la qualité. Nous sommes prêts à renforcer notre coopération avec nos partenaires algériens pour rendre ces technologies accessibles ici », a-t-il affirmé.

Un partenariat nucléaire tourné vers la santé

La coopération entre l’Algérie et la Fédération de Russie repose sur un accord intergouvernemental signé en 2014 relatif à la coopération dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique. Depuis, les deux pays multiplient les initiatives :

En mars 2023, un premier séminaire conjoint portait sur les solutions nucléaires énergétiques.

En septembre 2023, Rosatom et le COMENA ont signé un mémorandum d’entente dans le domaine de la médecine nucléaire.

dans le domaine de la médecine nucléaire. En mars 2024, une feuille de route pour la coopération nucléaire pacifique a été paraphée lors du Forum international ATOMEXPO 2024.

L’année 2025 marque également le 80ᵉ anniversaire de l’industrie nucléaire russe, née en 1945 avec la création du Comité spécial pour l’utilisation de l’énergie atomique. Depuis, la Russie s’est imposée comme pionnière du nucléaire civil, avec la première centrale au monde à Obninsk et le premier brise-glace à propulsion nucléaire.

Aujourd’hui, Rosatom se positionne comme leader mondial des technologies nucléaires, actif dans la médecine nucléaire, les technologies quantiques, la biofabrication, et la logistique mondiale.

L’entreprise développe des équipements médicaux de pointe — tels que le Brachium, le Tianox ou le Cyclotron —, ainsi que des procédés d’impression d’organes et de médicaments personnalisés.

Elle figure aussi parmi les principaux fabricants de produits radiopharmaceutiques destinés au traitement des maladies oncologiques, cardiovasculaires, neurologiques et endocriniennes. En Europe, Rosatom construit l’une des plus grandes usines conformes aux normes internationales de fabrication pharmaceutique.

Au-delà de la médecine, Rosatom œuvre pour un développement durable, en déployant des technologies qui réduisent les émissions polluantes et améliorent la qualité de l’air, contribuant à un environnement plus sain. Son approche intégrée, combinant science, innovation et santé publique, illustre une vision où la technologie nucléaire devient un outil de progrès humain, au service du bien-être et de la longévité.