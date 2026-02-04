Santé des seniors en Algérie : l’État annonce la création de structures « spécialisées »

Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a récemment apporté des précisions majeures concernant l’orientation stratégique du secteur vers la création de services spécialisés dans la prise en charge médicale du troisième âge.

Répondant à une question de Slimane Zerkani, député à l’Assemblée Populaire Nationale (APN), qui plaidait pour l’intégration de structures spécialisées, le premier responsable du secteur a confirmé que ce projet est désormais inscrit à l’ordre du jour.

Vers la création de services hospitaliers spécialisés pour la prise en charge du troisième âge

Le ministre a révélé que la programmation de ces services hospitaliers spécialisés se fait en étroite coordination avec la Commission nationale chargée de l’élaboration du programme national de soins aux personnes âgées. Cette instance regroupe un panel d’experts et de spécialistes reconnus dans le domaine de la gériatrie.

Aït Messaoudène a souligné que la santé des seniors figure parmi les axes prioritaires du gouvernement. Cette décision s’explique par une réalité démographique incontournable : l’augmentation sensible de la part des personnes âgées au sein de la société et l’allongement de l’espérance de vie, fruits directs du développement du système de soins et de l’amélioration globale des conditions de vie.

Santé des seniors : Comment l’Algérie veut garantir une prise en charge complète et personnalisée ?

Le ministre a insisté sur l’urgence de dédier des services spécifiques et de mobiliser des ressources humaines qualifiées pour garantir une prise en charge adaptée à cette frange de la population, particulièrement vulnérable aux maladies chroniques et aux complications de santé.

Selon le porte-parole, cette stratégie repose sur plusieurs piliers :

Le suivi régulier : Une surveillance accrue des maladies chroniques pour prévenir les complications. La pluridisciplinarité : Une approche incluant nutrition, soins palliatifs et gestion de la douleur. Le soutien psychologique : Un accompagnement essentiel pour lutter contre l’isolement social et les syndromes dépressifs liés au déclin des capacités fonctionnelles.

De son côté, le député Slimane Zerkani s’est félicité de la réponse du ministre, y voyant une confirmation officielle de la volonté de l’État de professionnaliser et de spécialiser les soins gériatriques en Algérie.