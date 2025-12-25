Santé des salariés : le ministre fixe 9 priorités pour améliorer la médecine du travail

La santé des travailleurs revient au cœur des priorités du gouvernement. Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saïhi, a appelé à une extension nationale des activités de l’institution de médecine du travail « Prestimed », tout en insistant sur la nécessité d’accélérer la transformation numérique et de renforcer les mécanismes de prévention et de diagnostic précoce des maladies professionnelles.

Il a exprimé cette orientation exprimée lors d’un séminaire d’évaluation, tenu mercredi soir. Cette dernière a été consacrée à la présentation du bilan des activités de « Prestimed » et à l’examen de ses performances en matière de prévention sanitaire, de suivi médical périodique et de détection précoce des risques professionnels.

Un bilan passé au crible et des objectifs clairs

Au cours de cette rencontre, les responsables de l’institution ont exposé les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les examens médicaux réguliers, les actions de prévention menées au profit des travailleurs, ainsi que les conventions conclues avec plusieurs institutions économiques et administratives. Ils ont également présenté le plan d’action prévisionnel pour l’année 2026.

À l’issue de cette évaluation, le ministre a salué la dynamique positive enregistrée par « Prestimed », tout en appelant à la consolider et à l’élargir afin de répondre aux besoins croissants du monde du travail, dans un contexte marqué par l’évolution des risques professionnels.

Généralisation territoriale et amélioration des services

Abdelhak Saïhi a souligné l’importance de l’élargissement du champ d’intervention de « Prestimed » à l’ensemble des wilayas du pays, afin de garantir une couverture équitable et un accès effectif aux services de médecine du travail, quel que soit le secteur d’activité ou la localisation géographique.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer la qualité des services médicaux et préventifs, en mettant l’accent sur la prévention comme levier essentiel pour protéger la santé des travailleurs et améliorer la performance des entreprises.

La numérisation au cœur de la stratégie

La transformation numérique a occupé une place centrale dans les orientations ministérielles. Le ministre a appelé à l’adoption rapide des technologies modernes dans la gestion médicale et administrative, ainsi qu’au développement de plateformes numériques efficaces pour l’échange de données entre l’institution et ses partenaires.

Il a aussi recommandé l’intégration des outils de l’intelligence décisionnelle (Business Intelligence) afin d’analyser les données sanitaires et d’appuyer la prise de décision sur des informations fiables et précises.

Protection des données et coordination intersectorielle

La question de la sécurité des données médicales a été fortement mise en avant. Le ministre a insisté sur le respect strict des normes nationales en matière de protection des données personnelles, tout en appelant à assurer l’interopérabilité entre les systèmes d’information de « Prestimed » et ceux du secteur.

Par ailleurs, il a souligné l’importance de renforcer la coordination avec les établissements publics de santé, dans une logique de complémentarité et de mutualisation des efforts en matière de prévention des maladies professionnelles.

En conclusion, Abdelhak Saïhi a réaffirmé que la digitalisation et l’extension territoriale de « Prestimed » constituent deux piliers essentiels pour bâtir un système de médecine du travail moderne, efficace et capable de répondre aux défis sanitaires du milieu professionnel, tout en contribuant à la protection durable du capital humain national.

