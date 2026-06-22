Sans visa ou avec e-Visa : la Turquie facilite les voyages des Algériens, on vous explique tout

La Turquie simplifie grandement ses formalités d’entrée. Grâce à une nouvelle mesure officielle, les ressortissants algériens de moins de 15 ans et de plus de 50 ans sont désormais totalement exemptés de visa pour leurs séjours touristiques. Mieux encore : les titulaires d’un visa ou d’un titre de séjour Schengen, américain ou britannique valide bénéficient eux aussi de facilités majeures pour s’envoler vers Istanbul.

La mesure a été officiellement annoncée par le décret présidentiel n°11456, signé le 19 juin 2026 par le président Recep Tayyip Erdoğan et publiée le jour suivant au Journal officiel.

En effet, ce texte élargit l’exemption de visa accordée aux voyageurs algériens titulaires d’un passeport ordinaire, en réduisant de 65 à 50 ans l’âge permettant d’en bénéficier.

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Une exemption partielle du visa pour la Turquie

Désormais, les ressortissants algériens sont exemptés de l’obligation de visa pour voyager en Turquie lorsqu’ils sont titulaires d’un passeport ordinaire lorsqu’ils ont moins de 15 ans et plus de 50 ans. Et ce, pour leurs voyages touristiques ou de transit en Turquie qui ne dépassent pas 90 jours sur une durée maximale de 180 jours.

Cependant, cette mesure ne supprime pas l’obligation de visa pour l’ensemble des ressortissants algériens. En d’autres mots, les voyageurs âgés de 15 à 50 ans restent soumis à cette obligation.

Le ministère turc des Affaires étrangères précise toutefois que les Algériens âgés de 15 à 18 ans et de 35 à 50 ans peuvent demander un visa électronique d’un mois à entrée unique. En effet, cet avantage concerne les voyageurs titulaires d’un visa ou d’un titre de séjour Schengen, américain, britannique ou irlandais valide.

« Les titulaires de passeports ordinaires âgés de 15 à 50 ans sont tenus d’avoir un visa. Les citoyens algériens titulaires d’un passeport ordinaire âgés de 15 à 18 ans et de 35 à 50 ans, disposant d’un visa ou d’un titre de séjour valide pour les pays membres de l’Espace Schengen, les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Irlande, peuvent obtenir leur e-Visa d’entrée unique pour une période d’un mois via le site web www.evisa.gov.tr. », explique encore le ministère.

Les détenteurs du passeport diplomatique algérien exemptés de visa

Par ailleurs, les titulaires de passeports algériens officiels (notamment les passeports diplomatiques et les passeports de service) bénéficient historiquement d’un accord bilatéral d’exemption de visa avec la Turquie.

Sur le plan pratique, cet allégement concerne une catégorie de voyageurs bien identifiée, mais potentiellement nombreuse. Ainsi, la Turquie ouvre l’exemption de visa à davantage de voyageurs. En revanche, les Algériens qui ne relèvent pas de ces tranches d’âge doivent continuer à vérifier leur éligibilité au visa ou à l’e-Visa avant leur départ.

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