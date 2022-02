Sans papiers en France : le dossier au cœur de la campagne présidentielle

Ils sont quelques millions d’Algériens à vivre de l’autre côté de la Méditerranée, parmi eux on compte des milliers de sans-papiers, qui font face à des difficultés connues de tous. La France compte entre 600 000 et 700 000 clandestins, ces chiffres ont été avancés par Gérard Darmalin, en novembre 2021.

À moins de deux mois de l’échéance présidentielle en France, un des sujets qui revient le plus dans les débats, c’est « les sans-papiers ». Deux candidats, en particulier Marine Le Pen et Eric Zemmour, ne cachent plus leur intention de durcir les mesures contre cette immigration clandestine, si toute fois ils venaient à être élus lors de la présidentielle française, prévue, au mois de mai de cette année.

Difficultés des sans-papiers algériens en France

Rêvant d’une meilleure vie en Hexagone, les algériens vivant sans-papiers font face à beaucoup de difficultés : instabilité professionnelle donc pas de revenus stables, difficultés pour se soigner, ou encore difficultés pour se loger. Comme si cela ne suffisait pas la peur est omniprésente chez eux, car il ne faut surtout pas se faire contrôler au risque de se voir renvoyer à la case départ.

Les obstacles auxquels font face ces algériens qui ont choisi la clandestinité en France sont innombrables, cela est encore pire depuis la pandémie de la Covid-19, et les débats animés par les deux candidats d’extrême droite à la présidentielle française, à savoir Marine Le Pen et Eric Zemmour, mais aussi leurs déclarations presque quotidiennes ne font que miner encore plus le moral de ces sans-papiers.

Selon l’AFP Marilyne Poulain, responsable du collectif des migrants au syndicat CGT les travailleurs sans papiers « ce sont les oubliés ». D’après cette dernière “en ayant tenu le pays à bout de bras, ils se retrouvent stigmatisés dans une grande partie des discours” des candidats à la présidentielle.

La seule question à se poser est : quelle sera le sort des sans-papiers algériens, si l’un de ces deux candidats venait à être élu ? Car il est important de rappeler que Marine Le Pen a été qualifiée au second tour de la présidentielle française face à Emmanuel Macron avec 33.9% des voix et que le candidat de la reconquête est donné comme étant le candidat qui pourrait se qualifier au second tour de la présidentielle française de cette année, et ce, selon un sondage récent IFOP fait pour Paris Match, LCI et Sud Radio.