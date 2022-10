Sans papiers en France : Darmanin veut leur rendre « la vie impossible »

Les personnes en situation irrégulière sont dans la ligne de mire de beaucoup de responsables français. Les affaires criminéles récentes implaiquant des étrangers sans papiers n’ont pas plaidé en la faveur des personnes faisant l’objet l’OQTF.

Ce jeudi, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est prononcé sur le sujet sur France Inter. Il a fait une annonce des plus significatives en rapport avec son futur projet de loi sur l’immigration. Darmanin a expliqué qu’il œuvrait à “rendre impossible la vie des OQTF en France”. Il a expliqué que pour lui c’était incompréhensible qu’une personne incitée a quitté le territoire français avant, par exemple, encore droit à un logement social.

Gerald Darmanin incite au durcissement des lois

Cette immigration jugée néfaste pour le pays selon lui, n’est pas assez contrôlée, et l’expulsion des sans papiers n’est pas assez optimisée. Dans un extrait, publié sur le compte tweeter officiel de France Inter, le premier ministre explique clairement ce qu’il considère comme étant des failles. Il explique que le droit français est trop “complexe”.



En effet, il rappelle que pour expulser une personne visée par une OQTF, il est possible d’avoir jusqu’à 12 recours mais nuance ce point en ajoutant : “Or quand vous faites des recours, vous ne pouvez pas expulser la personne. »

Les recours administratifs récurrents empêchent la bonne exécution de beaucoup d’OQTF. Selon Gérald Darmanin, c’est de l’ordre des 50 et plus. Son projet de loi sur l’immigration vise donc à stopper le système de double peine, ce qui conduirait à l’expulsion de 4000 délinquants issus de l’immigration en plus, et ce chaque année.