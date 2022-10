Sanctions excès de vitesse : la Gendarmerie nationale précise

Ces derniers jours plusieurs médias mais aussi pages et comptes sur les réseaux sociaux, ont relayé l’information concernant des sanctions de 50.000 dinars d’amende et de retrait de permis pour plus d’une année qui pourraient toucher les conducteurs en cas d’excès de vitesse de plus de 30%.

C’est pour répondre à cela que la Gendarmerie Nationale a publié un communiqué explicatif, ce jeudi 20 octobre via leur page officielle « Tariki ». En effet, la Gendarmerie Nationale a publié sur leur page officielle sur la sécurité routière, « Tariki », que l’amende de 50 000 dinars algériens est une « amende maximale pour chaque conducteur qui dépasse la limite de vitesse légale autorisée par 30% ou plus. » Pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque et pour chaque classe de véhicule (tous types de véhicules).

Y’a-t-il eu du changement concernant les retraits de permis de conduire depuis février 2022 ?

Le communiqué, précise aussi que le retrait du permis de conduire, n’est pas du ressort de la Gendarmerie Nationale, en confirmant que lorsque un dossier prouvant cette infraction est transmis aux autorités judiciaires compétentes, en plus de la sanction précédente, peuvent suspendre le permis de conduire pour une période d’un an.

La même source a indiqué que ces sanctions sont en vigueur depuis la mise en application de la circulaire ministérielle conjointe n°01 du 20 janvier 2022, relative à la suppression des procédures de suspension et de retrait des permis de conduire par les commissions étatiques chargées de la suspension des permis de conduire.

Donc aucun changement n’a été opéré depuis que le Gouvernement avait annoncé la suppression du retrait systématique du permis de conduire en cas d’excès de vitesse en février 2022, et de mettre en place un nouveau système pour lutter contre les infractions au code de la route.