Sanctions de la CAF : première réaction du Maroc

Jeudi dernier, le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict concernant la finale controversée de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 ayant opposé le Maroc au Sénégal, et qui s’était soldée par une victoire des Lions de la Teranga (0-1 après prolongation). Cette décision a déclenché des réactions contrastées de part et d’autre du continent, mettant en lumière les tensions persistantes autour de cette rencontre historique.

Côté sénégalais, les sanctions sont lourdes. Le sélectionneur Pape Thiaw a été suspendu pour cinq matches et condamné à une amende de 100 000 dollars. Les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont chacun écopé de deux matches de suspension. La Fédération sénégalaise de football (FSF) devra, quant à elle, s’acquitter d’une amende de 615 000 dollars. Dans un communiqué officiel, la FSF a exprimé son respect pour la décision de la CAF, affirmant qu’elle accepte pleinement le verdict du Jury disciplinaire et qu’elle entend se conformer aux sanctions imposées.

Contestations du côté marocain

Du côté marocain, les décisions ont également été sévères mais suscitent une contestation immédiate. Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matches, dont un avec sursis, tandis qu’Ismaël Saibari devra purger une suspension de trois matches. La Fédération royale marocaine de football est condamnée à une amende de 315 000 dollars. Toutefois, contrairement à la FSF, la FRMF a exprimé son mécontentement face à ces sanctions, les jugeant disproportionnées par rapport aux faits.

Après plusieurs jours de silence, la FRMF a publié un communiqué officiel expliquant sa décision de faire appel. Selon le texte, « après avoir examiné les décisions rendues par la Commission de Discipline de la Confédération Africaine de Football concernant les incidents survenus lors de la finale de la CAN opposant l’équipe nationale marocaine à son homologue sénégalaise – matchs marqués par le retrait des joueurs et du staff sénégalais, l’envahissement du terrain par leurs supporters et les troubles qui ont suivi –, et considérant que les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard de la gravité des faits, la Fédération Royale Marocaine de Football a décidé de faire appel ». Le communiqué insiste sur l’engagement de la FRMF à défendre les droits garantis par la loi et à faire respecter l’équité dans le football africain.

Il faut dire que la finale Maroc-Sénégal fut la plus controversée de l’histoire de la CAN, notamment suite à la menace des Lions de la Terranga de se retirer pour protester contre l’arbitrage, avant de se rétracter. Rappelons que la Fédération royale marocaine de football a réclamé l’application des deux articles 82 et 84 de la loi de la compétition pour considérer le Sénégal perdant sur tapis vert suite à son retrait (pendant quelques minutes), mais sa requête a été rejetée par le Jury disciplinaire de la CAF.