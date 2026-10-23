San3a 2 en Algérie : deux nouvelles spécialités par wilaya, voici ce qu’il faut savoir sur le programme

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé, ce vendredi, l’élargissement de l’offre de formation dans le cadre du programme « San3a 2 », avec l’ajout de deux spécialités professionnelles dans chaque wilaya. Cette mesure vise notamment à répondre aux demandes des femmes souhaitant bénéficier de ce dispositif.

Cette extension intervient après plusieurs sollicitations formulées depuis le lancement du programme. À l’origine, l’offre initiale se limitait à six spécialités traditionnellement davantage prisées par les hommes. Par conséquent, l’introduction de nouvelles options doit ainsi permettre de diversifier les parcours proposés. Elle doit également élargir l’accès à la formation professionnelle.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que cette démarche vise à adapter les offres aux spécificités de chaque wilaya et aux besoins des différentes catégories de bénéficiaires.

Les directions de la formation et de l’enseignement professionnels procèdent actuellement à la vérification des données relatives aux spécialités disponibles. Cette opération doit permettre de contacter les personnes inscrites. Ainsi, elles pourront leur confirmer les modalités et les détails de leur prise en charge.

San3a 2 : qu’est-ce que ce programme de formation ?

Le programme « San3a 2 » est un dispositif du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels destiné à permettre aux Algériens d’acquérir des compétences pratiques dans différents métiers. Il s’adresse aux personnes souhaitant apprendre un métier. Il s’adresse aussi à ceux qui veulent développer leur savoir-faire ou découvrir de nouvelles possibilités de formation professionnelle.

Lancé en septembre 2026, le programme repose sur un apprentissage axé sur la pratique. Son objectif est de faciliter l’accès à des compétences professionnelles dans plusieurs domaines manuels et techniques.

Dans sa version initiale, six spécialités étaient proposées : la peinture, l’électricité du bâtiment, le plâtre et la pose de plaques de plâtre BA13, la plomberie et les installations sanitaires, la soudure, ainsi que le froid et la climatisation.

L’ajout de deux spécialités supplémentaires dans chaque wilaya doit permettre d’élargir cette offre. Il doit aussi proposer des choix plus diversifiés, notamment aux femmes. Par ailleurs, les spécialités accessibles peuvent varier selon les wilayas, en fonction des besoins locaux et des formations retenues par les directions concernées.

Une formation de 90 heures ouverte dès 15 ans

Le dispositif est accessible aux personnes âgées de 15 ans et plus, sans limite d’âge maximale. Il prévoit un volume de 90 heures de formation pratique. Ainsi, les bénéficiaires peuvent se familiariser avec les techniques propres à leur spécialité et acquérir des compétences directement applicables sur le terrain.

Les sessions sont organisées par les directions de la formation et de l’enseignement professionnels à travers les wilayas, selon les modalités définies localement.

Les inscriptions à cette deuxième édition ont été lancées le 10 septembre 2026. Initialement prévue du 10 au 15 septembre, la période d’inscription a été prolongée jusqu’au 19 septembre 2026.

Le démarrage des sessions de formation est prévu à partir du 2 novembre 2026.

Les personnes inscrites doivent désormais attendre la confirmation des informations relatives à leur formation. Les directions locales procèdent actuellement à la vérification des données. Ensuite, elles contacteront les bénéficiaires pour leur communiquer les détails de leur prise en charge.

Avec cet élargissement, le ministère entend renforcer l’accès à la formation professionnelle, diversifier les possibilités d’apprentissage et mieux répondre aux attentes des différentes catégories de la population, notamment des femmes souhaitant acquérir de nouvelles compétences.