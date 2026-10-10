Formation professionnelle en Algérie : le programme « San3a 2 » ouvre ses inscriptions

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a annoncé l’ouverture des inscriptions à la deuxième édition du programme « San3a 2 », du 10 au 15 octobre 2026.

Destiné aux personnes âgées de 15 ans et plus, ce dispositif propose des formations pratiques dans plusieurs métiers, sans limite d’âge supérieure, à travers l’ensemble des wilayas du pays.

Le programme « San3a 2 » vise à permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences professionnelles concrètes, de développer leur savoir-faire et de découvrir des métiers manuels. Cette initiative entend également encourager l’apprentissage des métiers et faciliter l’accès à de nouvelles qualifications.

Pour cette deuxième édition, six spécialités principales sont proposées : la peinture, l’électricité bâtiment, le plâtrage et la pose de plaques de plâtre BA13, la plomberie sanitaire, la soudure ainsi que le froid et la climatisation.

kes directions de la formation et de l’enseignement professionnels au niveau local peuvent proposer d’autres spécialités peuvent également être proposées par . Leur choix dépendra des particularités de chaque wilaya, des besoins recensés et des moyens disponibles dans les établissements de formation.

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90 heures de formation pratique : les modalités à connaître

Chaque bénéficiaire suivra un volume de 90 heures de formation pratique, avec une pédagogie axée sur les exercices de terrain et l’encadrement direct par des spécialistes. L’objectif est de permettre aux participants de développer leurs compétences à travers une approche concrète de leur métier.

Les horaires seront fixés par les directions de wilaya en fonction des programmes établis localement. Les séances pourront notamment se dérouler en semaine, de 16 h à 19 h, ou les vendredis et samedis. D’autres organisations restent possibles selon les calendriers retenus par les structures concernées.

Le programme sera déployé tout au long de l’année de formation, ce qui permettra aux directions locales de planifier les sessions selon leurs calendriers respectifs et d’élargir progressivement l’accès à ces formations.

À travers « San3a 2 », le ministère entend rendre l’acquisition de compétences professionnelles accessible à un large public, tout en valorisant les métiers manuels et en encourageant la culture du travail, de la production et de l’initiative.

Comment s’inscrire au programme « San3a 2 » ?

Les personnes intéressées peuvent effectuer leur inscription en ligne sur la plateforme officielle dédiée au programme, à l’adresse suivante : https://takwin.dz/san3a.

Les inscriptions sont annoncées du 10 au 15 octobre 2026.