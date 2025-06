Samsung SINOVA affirme sa puissance industrielle à la 56ᵉ Foire Internationale d’Alger

En tant que sponsor officiel de la 56ᵉ édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), la SPA SINOVA a marqué les esprits. À travers une participation remarquable, l’entreprise a mis en lumière son engagement pour l’essor industriel de l’Algérie et la valorisation des savoir-faire locaux.

Sur son stand, l’atmosphère évoquait une Algérie ambitieuse et résolument tournée vers l’innovation. En affichant fièrement ses capacités de production, SINOVA a rappelé qu’elle ne se limite pas à l’assemblage de composants importés. Grâce à quatre unités industrielles en activité, l’entreprise revendique aujourd’hui l’une des plus grandes usines d’électroménager en Afrique, capable de concevoir et de fabriquer des produits localement, du début à la fin.

D’ailleurs, cette maîtrise industrielle se reflète dans un taux d’intégration locale atteignant jusqu’à 70 %, résultat d’une politique rigoureuse d’optimisation, d’un recours accru aux composants fabriqués en Algérie, et de solides partenariats technologiques. Cette performance remarquable permet à SINOVA de proposer des équipements modernes, fiables, accessibles, tout en renforçant l’économie nationale et en créant de l’emploi durable.

Un partenariat stratégique avec Samsung

En tant que partenaire officiel de Samsung en Algérie, SINOVA bénéficie de l’aura et de l’expertise d’un leader mondial. Cette alliance permet à l’entreprise algérienne d’intégrer les standards internationaux les plus exigeants. Samsung reste, à ce jour, la seule marque au monde à offrir une garantie de 20 ans sur les compresseurs et moteurs Digital Inverter, une preuve de confiance et de qualité qui n’a pas manqué de séduire les visiteurs de la foire.

À la FIA 2025, l’espace d’exposition de Samsung Sinova a accueilli une large gamme de produits de nouvelle génération, conçus et fabriqués en Algérie. Tous illustrent le virage industriel pris par l’entreprise, centré sur l’autonomie technologique et la satisfaction du consommateur algérien.

En effet, les visiteurs ont pu découvrir une sélection variée de produits innovants :

Téléviseurs : Crystal UHD, QLED, OLED et NeoQLED

: Crystal UHD, QLED, OLED et NeoQLED Réfrigérateurs : combinés et side-by-side

: combinés et side-by-side Lave-linge et lave-vaisselle : robustes, économiques, performants

: robustes, économiques, performants Micro-ondes : multifonctions, compacts et adaptés aux cuisines modernes

: multifonctions, compacts et adaptés aux cuisines modernes Aspirateurs : balais sans fil et modèles traîneaux

: balais sans fil et modèles traîneaux Robot aspirateur intelligent : idéal pour les foyers connectés

: idéal pour les foyers connectés Enceinte murale design Music Frame : une fusion entre technologie et esthétique

En outre, cette édition marque le grand retour du climatiseur Samsung a suscité un engouement particulier. Absent du marché algérien depuis 15 ans, le modèle WindFree 18 000 BTU est désormais disponible dans les points de vente. Il sera bientôt rejoint par les versions 12 000 BTU et 24 000 BTU, renforçant l’offre locale avec une technologie de refroidissement innovante et économe en énergie.

Vers l’exportation des produits SINOVA dans toute l’Afrique

Au-delà du marché national, SINOVA affiche clairement ses aspirations régionales. Déjà présente en Tunisie et en Libye, l’entreprise projette d’élargir son empreinte industrielle à l’échelle continentale. Pour cela, elle compte s’appuyer sur les mécanismes offerts par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), afin d’exporter plus efficacement ses produits dans toute l’Afrique.

En alliant production locale, intégration technologique et partenariats stratégiques, SINOVA construit une nouvelle vision de l’industrie algérienne. Une vision tournée vers l’innovation, la qualité et l’ouverture internationale. La participation de SINOVA à cette 56ᵉ Foire Internationale d’Alger en tant que sponsor officiel marque un tournant, celui d’une entreprise résolument engagée dans la construction d’une économie forte, moderne et inclusive.