Samsung Electronics et l’ESI lancent l’édition 2026 du Samsung Innovation Campus

Samsung Electronics Algérie et l’École Nationale Supérieure d’Informatique (ESI) ont officiellement lancé, samedi à Alger, l’édition 2026 du Samsung Innovation Campus (SIC), lors d’une cérémonie organisée en présence de Son Excellence Min Kyung-tae, ambassadeur de la République de Corée en Algérie.

Cette nouvelle édition réunit 50 étudiants de l’ESI autour d’un parcours intensif consacré à l’intelligence artificielle, avec une nouveauté majeure cette année : l’introduction d’un module dédié à l’intelligence artificielle générative.

Une édition 2026 renforcée par l’intelligence artificielle générative

L’édition 2026 du Samsung Innovation Campus se distingue par l’introduction d’un module de 40 heures consacré à l’intelligence artificielle générative, intégré à un parcours intensif de 420 heures.

Cette nouvelle composante répond directement à la demande croissante du marché en matière de compétences liées à l’IA générative. Elle vient compléter les enseignements fondamentaux déjà proposés dans plusieurs domaines, notamment la data science, le machine learning, le deep learning et le traitement automatique du langage naturel (NLP).

La pratique occupera également une place centrale dans le parcours. À travers les Capstone Projects, les étudiants seront amenés à mobiliser leurs acquis sur des problématiques concrètes, à développer leurs propres solutions et à présenter leurs réalisations devant un jury composé de profils académiques et professionnels.

Pour M. Abdelkrim Chebieb, Enseignant-Chercheur et Directeur Adjoint chargé des systèmes d’information, de la communication et des relations extérieures à l’ESI, cette participation constitue une opportunité de prolonger la formation académique par une expérience pratique.

« La participation des étudiants de l’ESI au programme SIC2026 organisé par Samsung Electronics leur offre une réelle opportunité pour mettre en pratique leur formation académique à travers une expérience fortement enrichissante. Cette édition 2026 leur offre l’occasion d’approfondir leurs connaissances en intelligence artificielle générative et data science, et de développer leur capacité à mobiliser ces acquis face à des défis concrets. »

Au-delà des connaissances techniques, le programme entend également permettre aux étudiants de développer leurs capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de travail en équipe, des compétences directement applicables dans leurs futurs environnements professionnels.

Samsung et l’ESI renforcent leur collaboration

L’édition 2026 marque une nouvelle étape dans le développement du Samsung Innovation Campus en Algérie, avec un accompagnement institutionnel présenté comme sans précédent.

Le programme bénéficie en effet du soutien de l’Ambassade de la République de Corée en Algérie, aux côtés de Samsung Electronics Algérie et de l’ESI. Cette implication souligne l’importance de la coopération entre les acteurs académiques, technologiques et institutionnels pour accompagner l’évolution des compétences liées aux transformations numériques.

Cette nouvelle édition s’appuie également sur les résultats obtenus lors des précédentes cohortes, qui ont démontré la pertinence et l’impact du programme.

L’édition 2025 avait notamment donné naissance à des projets innovants, à l’image de Rayili, une plateforme d’analyse de sentiment capable de décoder les discussions en dialecte algérien sur les réseaux sociaux.

Cet outil illustre la manière dont les étudiants peuvent transformer les connaissances acquises durant leur formation en solutions susceptibles de créer de la valeur pour les entreprises algériennes.

Pour M. Johnny Jung, Managing Director de Samsung Electronics Algérie, cet engagement s’inscrit dans une vision de long terme.

« Samsung s’engage dans une démarche de long terme envers l’écosystème numérique algérien. Samsung Innovation Campus représente cette vision : cultiver une nouvelle génération de talents capables de maîtriser les technologies d’avenir, notamment l’intelligence artificielle générative, et de contribuer au développement technologique et économique du pays. La présence de l’Ambassade de la République de Corée illustre l’importance stratégique de cette coopération Algérie-Corée, qui ouvre de nouvelles perspectives dans les domaines de l’innovation et de l’éducation technologique. »

Samsung Innovation Campus : l’ambassadeur de Corée souligne le rôle des talents algériens

Présent lors du lancement du Samsung Innovation Campus 2026, l’Ambassadeur de la République de Corée en Algérie, Son Excellence Min Kyung-tae, a placé la formation et le capital humain au cœur de la transformation numérique de l’Algérie.

S’adressant aux étudiants de l’ESI, l’ambassadeur a d’abord souligné l’importance de cette nouvelle génération appelée à accompagner les mutations technologiques du pays. « C’est un grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui, aux côtés de jeunes Algériens qui acquièrent de nouvelles compétences et se préparent à l’avenir grâce au Samsung Innovation Campus », a-t-il affirmé.

Face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle, il a estimé que la technologie seule ne pouvait suffire à porter la transformation numérique du pays. « L’intelligence artificielle transforme rapidement notre façon de vivre et de travailler. Alors que l’Algérie construit son économie numérique et se prépare à être compétitive dans les industries d’avenir, la technologie seule ne portera pas cette transformation », a déclaré Min Kyung-tae, insistant sur le rôle déterminant du capital humain :

Pour le diplomate coréen, les jeunes Algériens formés dans les grandes écoles d’ingénieurs, à l’image de l’ESI, auront ainsi un rôle central à jouer dans cette transformation.

L’expérience coréenne comme modèle d’investissement dans le capital humain

Dans son allocution, l’ambassadeur a également établi un parallèle avec l’expérience de développement de la Corée du Sud, mettant en avant le rôle joué par l’éducation et l’investissement dans les compétences. « La Corée a compris, au cours de son propre développement, la valeur de l’investissement dans l’humain. Nous avions peu de ressources naturelles. Alors nous avons investi dans l’éducation, et dans notre capital humain. »

Selon lui, l’enjeu ne consiste toutefois pas uniquement à former les jeunes, mais à créer les conditions permettant de transformer cette formation en expérience professionnelle et en projets entrepreneuriaux. « Lorsque l’éducation débouche sur une véritable expérience dans le monde économique et industriel, et lorsque les jeunes ont la possibilité de créer leur propre entreprise, la croissance suit. »

20 ans de partenariat stratégique entre l’Algérie et la Corée

L’année 2026 revêt par ailleurs une dimension particulière dans les relations bilatérales entre Alger et Séoul. Elle marque, selon l’ambassadeur, le 20e anniversaire du partenariat stratégique entre la Corée et l’Algérie.

Une coopération qui, rappelle-t-il, s’est progressivement étendue à de nouveaux secteurs. « Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique entre la Corée et l’Algérie. Notre coopération s’est étendue de l’énergie à la transformation numérique. »

Dans ce contexte, M. Min Kyung-tae souhaite voir les deux pays renforcer leurs échanges autour des technologies et des talents, notamment dans des domaines considérés comme stratégiques. « J’espère que nos deux pays renforceront désormais leurs échanges en matière de technologies et de talents, dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la science des données, la cybersécurité et d’autres technologies de pointe. »

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Le Samsung Innovation Campus constitue, à ses yeux, une illustration concrète de cette coopération entre les deux pays. « Lorsque les universités, le secteur privé et les pouvoirs publics travaillent ensemble, les étudiants peuvent mettre en pratique ce qu’ils apprennent dans les entreprises, les startups et l’industrie. »

L’ambassadeur a également insisté sur l’effet d’entraînement que peut produire la réussite de ces jeunes talents sur l’ensemble de l’écosystème numérique algérien. « Et lorsque ces jeunes réussissent, ils créent à leur tour de nouvelles startups et inspirent la prochaine génération. C’est ainsi que l’écosystème numérique algérien pourra s’épanouir. »

Il a enfin rappelé que le partenariat entre les deux pays repose aussi sur les relations humaines et les échanges de compétences. « Le partenariat entre nos deux pays se nourrit avant tout des liens humains. Puissent les compétences que vous acquérez aujourd’hui devenir les idées de demain, et donner naissance à de nouvelles industries et à de nouveaux emplois en Algérie. Vous êtes l’avenir de l’Algérie et l’avenir de notre partenariat. »

Samsung élargit son engagement en faveur de la jeunesse algérienne

L’engagement de Samsung Electronics Algérie en faveur de la jeunesse et de l’éducation technologique ne se limite pas au Samsung Innovation Campus.

En 2026, Samsung soutient également l’équipe Algérie du FIRST Global Challenge (FGC), une compétition internationale de robotique qui réunit des jeunes du monde entier autour de défis technologiques concrets.

En partenariat avec Altis Training Center, qui assure le pilotage de cette initiative ainsi que l’accompagnement de l’équipe, la Team Algérie participe cette année à un défi consacré à la détection des incendies, une problématique d’actualité qui résonne fortement avec les défis auxquels l’Algérie est confrontée.

L’équipe présentera son innovation à Incheon, en Corée du Sud, du 7 au 10 octobre 2026, offrant ainsi une vitrine internationale à l’innovation algérienne.

Cette participation se déroule sous le patronage du Ministère de l’Économie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, soulignant l’alignement de cette initiative avec les priorités nationales en matière d’innovation et d’entrepreneuriat technologique.

À travers le Samsung Innovation Campus, mais également à travers son soutien à la Team Algérie du FIRST Global Challenge, Samsung Electronics Algérie entend ainsi renforcer son engagement auprès d’une jeunesse appelée à occuper une place centrale dans le développement de l’écosystème technologique national.

À propos de Samsung Innovation Campus

Le Samsung Innovation Campus (SIC) est une initiative mondiale de Samsung Electronics visant à accompagner les jeunes talents dans l’acquisition de compétences clés liées aux technologies du futur, notamment l’intelligence artificielle, la data science, l’Internet des objets et le big data.

Déployé dans plusieurs pays à travers le monde, le programme a pour objectif de renforcer l’employabilité des jeunes, de favoriser l’innovation locale et de contribuer au développement des écosystèmes numériques. En Algérie, le Samsung Innovation Campus s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale, en collaboration avec des partenaires académiques et institutionnels, afin de former une nouvelle génération de compétences technologiques capables de répondre aux enjeux économiques et numériques du pays.

À propos de l’École nationale Supérieure d’Informatique (ESI)

Référence nationale dans la formation aux métiers du numérique, l’École nationale Supérieure d’Informatique (ESI) forme des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau dans les domaines de l’informatique et des technologies de l’information. À travers ses méthodes académiques orientées « pédagogie active » axée sur la pratique en partenariats avec des acteurs industriels de premier plan, l’ESI accompagne ses étudiants vers une maîtrise approfondie des technologies d’avenir et leur application dans des projets concrets.