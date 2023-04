Bonne nouvelle pour les amateurs de bonne musique d’Alger, l’auteur-compositrice Samira Brahmia prévoit un concert ce vendredi au port de Sidi Fredj. Venue présenter son tout nouvel album « Awa » ou Hawa, Samira tient à honorer la femme avant tout dans sa musique. Les participants pourront profiter de titres bercés par des influences andalouses, amazighes mais aussi, africaines et méditerranéennes. Un cocktail de genres haut en couleur qui promet de séduire les amateurs de bonne musique.

Samira Brahmia en concert à Alger, elle dévoile le contenu de son album

C’est officiel, Samira Brahmia, l’artiste aux mille et une facettes fait son retour sur la scène musicale. La chanteuse pop-rock se produira devant le public algérois ce vendredi 14 avril, sur la scène de Dar Errais, sise au port de Sidi Fredj.

Le concert débutera à 21h30 et Brahmia et son groupe prévoient d’enchaîner les 13 nouveaux titres de l’album de cette dernière. Des chansons captivantes, qui s’inspirent de l’art arabo-andalou tout en mêlant des pointes de jazz et de pop. De par cet album intitulé, Awa, Samira Brahmia veut rendre hommage à la femme. Son concert se veut un honneur à la mère, la sœur, la femme, la cousine, la matriarche et la figure féminine forte en général.

Pour présenter cette œuvre dont elle est fière, Samira sera accompagnée de ses fidèles musiciens, à savoir : Karim Ziad, Youcef Boukella et Khliff Mizialloua. Le groupe ainsi formé jouera, une après l’autre, les 13 chansons de l’album paru en septembre 2022.

Samira Brahmia bientôt en tournée dans toute l’Algérie ?

Si elle envisage d’enflammer la scène à Alger ce 14 avril, Samira ne compte pas s’arrêter là. L’artiste travaille actuellement en collaboration avec le ministère des Arts et de la Culture pour organiser une tournée dans plusieurs villes. Le « Awa Tour » est prévu pour la saison estivale de 2023 et sera un projet de plus grande envergure qui touchera tout le pays.

