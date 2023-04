Samir Nasri lâche ses quatre vérités sur Deschamps et Le Graët (vidéo)

L’ancien international français Samir Nasri a été invité dans l’émission Zack en roue libre, une émission réalisée par le YouTuber et streameur Zack Nani sur la plateforme Twitch. Nasri est revenu sur les moments forts de son parcours footballistique et a notamment évoqué des situations le reliant avec son ancien coach en EDF ainsi que l’ancien président de FFF.

L’ancien des bleus s’est d’abord exprimé sur l’entraineur actuel de l’équipe de France, Didier Deschamps. Nasri rapporte qu’il avait été énormément déçu par Deschamps car il n’avait pas été sélectionné pour la Coupe du monde 2014.

Samir Nasri futur entraîneur ? 🧠 pic.twitter.com/Tltcs7Q99n — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) April 10, 2023

L’ancien Citizen estime que sa saison avec son club juste avant la cdm montrait qu’il était de grande forme à Manchester City. Il estime qu’il méritait d’être appelé en équipe de France et qu’il aurait pu aider l’équipe à remporter la Coupe du monde au Brésil.

« Mon truc c’était de jouer une Coupe du monde au Brésil en plus, le pays du foot. J’avais fait une saison de fou furieux, je me disais que j’allais aller au Brésil et que j’allais plier la Coupe du monde ».

Nasri a également évoqué l’ancien président de la FFF, Noël Le Graët. Il raconte que le premier responsable de la fédération a l’époque est hypocrite et évoque comment il avait été condamné injustement, selon lui, pour avoir insulté un journaliste lors de l’Euro 2012.

L'hypocrisie de Noël Le Graet lors de l'euro 2012 pic.twitter.com/Y6jFf4bDOS — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) April 10, 2023

Il déclare que Le Graët lui avait apporté son soutien face à un journaliste. Après l’élimination de l’équipe de France en quart de finale et un autre incident du joueur avec la presse, Le Graët l’a finalement condamné pour ses actions.

Nasri surpris de voir Mahrez sur le banc contre le Bayern

Questionné sur le plateau de Canal + foot, Samir Nasri a avoué être surpris de voir la star de l’équipe nationale Riyad Mahrez sur le banc des remplaçants.

Pour le compte des quarts de finale de la ligue des champions, Manchester City affrontait le Bayern à l’Itihad Stadium, sans Riyad Mahrez. Nasri affirme ne pas comprendre le choix tactique du coach des Citizens en prenant en compte les récentes performances du joueur algérien. Man City s’est imposé 3-0 et a pris un sacré avantage sur l’équipe allemande.