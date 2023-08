Samir Kerzabi, le styliste algérien qui fait briller les tenues traditionnelles à l’international

L’habit traditionnel algérien et de plus en plus sublimé au niveau international. En effet, de nombreux stylistes et créateurs de mode algériens se sont engagés dans la mission de faire connaitre le patrimoine algérien et ses tenues traditionnelles à travers le monde.

Parmi les stylistes algériens qui ont su percer dans le monde de la haute couture, le créateur de mode Samir Kerzabi, réputé pour ses créations qui sont à la fois élégantes et sophistiquées.

Samir Kerzabi, un créateur de mode algérien de renom

Dans une interview accordée à Jow+, Samir Kerzabi raconte ses débuts dans le monde de la couture et de la mode. En effet, cet enfant d’Oran a manifesté un grand intérêt pour la mode, depuis son jeune âge. À l’âge de 15 ans, il a commencé à dessiner des croquis de vêtements.

Samir Kerazbi a dévoilé ses premières créations au public, à l’âge de 18 ans, notamment lors du mariage de sa cousine. En effet, ce talentueux styliste a profité de cette occasion pour habiller les membres de sa famille. Pour se faire connaître, il a commencé par prendre en photo ses tenues chez un photographe avant d’intégrer officiellement le milieu de la mode algérienne et devenir l’un de ses talentueux noms. Mais avant, il a travaillé dur pour se perfectionner dans ce domaine et lancer sa propre maison de couture en 1990.

D’élégantes créations sophistiquées qui subliment les tenues traditionnelles algériennes

Depuis lors, le nom de Samir Kerzabi est associé à de sublimes créations, qui se distinguent notamment dans le monde des tenues traditionnelles algériennes. Notamment les Karakous, les caftans et robes de soirées. Il s’est distingué à l’international, en participant à de nombreux défilés de mode, au Cameroun et au Liban. Il a fait défiler ses collections un peu partout dans le monde. Notamment, à Bruxelles fashion week à ETHONO TENDANCE, à Paris capitale mondiale de la mode, sans oublier Séoul en Corée du sud à l’occasion du 9ᵉ festival culturel arabe et à Dubaï aux Émiraties arabes Unis.

Parmi les créations de Samir Kerzabi qui ont séduit le plus son public, le fameux karakou doré ornés de perles et de broderies complexes, qui a été présenté, en 2017, lors d’un défilé de mode à Paris et qui a séduit les critiques de la mode.

Samir Kerzabi est à l’origine de plusieurs robes de soirées, souvent réalisées en satin ou en soie. Ce créateur de renom a également sublimé le caftan algérien grâce à de nombreuses créations.

