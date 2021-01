Agli revient sur la rencontre du Président Tebboune avec le patronat

Le Président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, est revenu sur la rencontre du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec le patronat, qui a eu lieu la semaine dernière.

Dans une déclaration accordée à nos confrères d’El Watan, le Président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, a qualifié la rencontre du Président Tebboune avec le patronat d’ « historique » mais aussi de « première » dans le pays.

En effet, M. Agli a souligné que « lors de cette rencontre, caractérisée par une atmosphère de transparence, les patrons ont fait part au Président de la République de l’inquiétude sur la situation économique actuelle et aussi partagé la vision sur la manière dont nous pouvons participer à la réussite du plan de la relance économique tracé par les autorités ».

« Cette rencontre a été une occasion pour donner notre point de vue sur les priorités à porter sur la réforme du système bancaire afin que les banques puissent jouer leur rôle et accompagner la relance économique », a rajouté le Président de la CAPC.

Évoquant plus de détails concernant cette rencontre, M. Agli a fait savoir qu’ « ils ont partagé avec le Président leur vision pour aller vers une économie moderne, appuyée par le digital et la débureaucratisation, une économie rapide à travers les start-up ainsi que l’économie classique, basée sur l’industrie et l’agriculture ».

Le Président de la CAPC a également fait savoir qu’ « ils avaient discuté de comment faire de l’année 2021 l’année de relèvement et de la relance économique ». « Et là, nous avons évoqué l’importance de mettre un plan d’urgence économique, en plus des mesures prises durant les premiers mois de l’année 2020. Il faut donner des chances à l’entreprise par un réel accompagnement et un plan de sauvetage », a-t-il encore indiqué.

Pour M. Agli, « ce plan de relance économique est le plan de la dernière chance ». « Si par malheur ce plan n’atteint pas ses objectifs, avec cette ampleur de la crise, celle-ci prendra d’autres dimensions et aura un impact sur tout le pays », a-t-il mis en garde.

« Le Président a été très sincère et nous a mis à l’aise »

Par ailleurs, le Président de la CAPC a souligné que « le Chef de l’État a été sincère avec eux », et qu’ « il leur a exprimé son souhait et ses encouragements pour aller vers des secteurs prioritaires, à savoir l’agriculture en amont et en aval ».

S’agissant de ces domaines, M. Agli a souligné que « M. Tebboune a assuré la disponibilité de l’État à accorder des avantages fiscaux dans le domaine de l’agriculture et la transformation ainsi que des financements allant à 90% par les banques ».

« Le chef de l’État a affiché une volonté de rompre avec les anciennes pratiques, à savoir une économie basée sur la rente, et d’aller vers une économie numérisée », a encore souligné M. Agli.