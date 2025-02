Samedi 1 mars, 1er jour du Ramadan 2025 en Algérie (Officiel)

Le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé ce soir l’observation du croissant lunaire, confirmant ainsi que le mois sacré de Ramadan 2025 débutera demain, samedi 1ᵉʳ mars, en Algérie. Cette annonce a été faite lors de la traditionnelle « Nuit du doute », après la réunion de la Commission nationale d’observation du croissant lunaire à Dar El-Imam Sidi Abderrahmane At-Thaâlibi à Alger.

Avec le début du Ramadan, la prière de Tarawih commencera dès ce soir dans les mosquées du pays, marquant ainsi le commencement de ce mois de spiritualité et de dévotion pour les fidèles.

Les autres pays qui ont annoncé également le début du Ramadan

Plusieurs pays arabes ont annoncé ce vendredi la date officielle du début du mois de Ramadan 1446H. En Arabie saoudite, la Cour suprême a confirmé que le samedi 1ᵉʳ mars marquera le début du mois sacré.

De même, le ministère des Affaires islamiques du Qatar a déclaré que le Ramadan commencera également demain, samedi. La commission officielle d’Oman a confirmé la visibilité du croissant lunaire et fixant ainsi le premier jour du mois sacré à samedi.

🟢À LIRE AUSSI : URGENT. L’Arabie Saoudite annonce la date du 1er jour du Ramadan 2025

Aux Émirats arabes unis, le Diwan de la présidence a aussi validé l’observation du croissant lunaire, confirmant que le Ramadan débutera ce samedi 1ᵉʳ mars. Pendant ce temps, plusieurs autres pays arabes et occidentaux poursuivent encore l’observation du croissant pour fixer la date officielle du début du jeûne.

Un mois de spiritualité et de discipline

Le Ramadan est bien plus qu’un simple mois de jeûne : il incarne une période de profonde spiritualité, de discipline et de solidarité. Seul mois mentionné dans le Coran, il est considéré comme le plus sacré du calendrier islamique, marquant le moment où le Livre saint a été révélé comme guide pour l’humanité.

L’un des aspects fondamentaux du Ramadan est l’obligation du jeûne, qui fait partie des cinq piliers de l’Islam. Chaque jour, de l’aube au coucher du soleil, les musulmans s’abstiennent de manger, de boire et d’avoir des rapports conjugaux, en obéissance au verset coranique : « Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit » (Sourate Al-Baqara, verset 187). Cette privation quotidienne, loin d’être une simple contrainte physique, vise à purifier l’âme, à renforcer la maîtrise de soi et à rapprocher le fidèle de Dieu.

Quelles autres pratiques religieuses enrichissent le mois de Ramadan ?

Outre l’abstinence, le Ramadan est marqué par une intensification des pratiques religieuses. La prière des Tarawih, effectuée chaque soir après la prière d’Isha, permet aux fidèles de méditer sur les enseignements du Coran, récité en entier tout au long du mois. L’un des moments les plus attendus est Laylat al-Qadr, la Nuit du Destin, décrite comme « meilleure que mille mois » et durant laquelle les prières et invocations sont particulièrement exaucées.

🟢À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : une nouvelle allocation de solidarité pour le mois sacre en Algérie

Enfin, le Ramadan est un mois de générosité et de partage. L’aumône obligatoire, Zakât al-Fitr, doit être versée avant l’Aïd pour purifier le jeûne et permettre aux plus démunis de célébrer dignement la fin du mois sacré. Cette période invite chaque croyant à redoubler d’efforts dans les bonnes actions, à cultiver la patience et la persévérance, et à renouer avec les valeurs essentielles de l’islam : l’humilité, la solidarité et la miséricorde.

Avec l’arrivée du Ramadan, les musulmans du monde entier entament ainsi un voyage spirituel intense, une parenthèse de foi et de dévotion qui renforce le lien avec le divin et avec la communauté.