Salon international du tourisme à Alger : le pays, de plus en plus prisé des touristes

Avec la baisse du nombre de cas COVID-19 sur le plan national, seulement dix nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué du 13 septembre, et la reprise du tourisme sur le plan international, une augmentation des visites peut être à prévoir. Une amélioration sanitaire dont les professionnels du tourisme n’ont pas hésité à se saisir. En effet, après deux années d’absence, le Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) est de retour. Pour sa 21ᵉ édition, l’évènement se tiendra au Palais des expositions “Pins Maritimes” à Alger, en le 29 septembre et le 2 octobre.

SITEV 2022 : un évènement majeur

Destination peu prisée des touristes étrangers, en raison d’un développement moins important que chez ses voisins, le Maroc et la Tunisie, l’Algérie n’en reste pas moins un pays ayant de nombreuses richesses à offrir à ses visiteurs. Et c’est bien ce que les professionnels du secteur sont déterminés à prouver. Pour la première fois, l’évènement est organisé en partenariat avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le World Trade Center Algiers. Avec plus de 200 opérateurs, nationaux et étrangers, évoluant dans le tourisme, les voyages, mais également l’hôtellerie, cette nouvelle édition s’annonce comme l’occasion idéale pour nouer de nouveaux partenariats commerciaux et faire découvrir la diversité du pays.

Une offre étoffée

Les compagnies aériennes n’ont, quant à elles, pas attendu la tenue du Salon international du tourisme et des voyages pour augmenter leur offre. En effet, bien qu’étant plus difficile d’accès, l’Algérie est témoin d’une demande grandissante en matière de tourisme. Venant de la région, d’Europe ou même des États-Unis, les voyageurs s’intéressent de plus en plus à cette destination sous-cotée. Par exemple, la compagnie low cost du Moyen-Orient, Flynas, a décidé de lancer un nouveau programme visant à desservir quatre nouvelles destinations, dont Alger. De son côté, la compagnie espagnole, Volotea, a fait le choix de parier non seulement sur une augmentation des vols entre la France et l’Algérie, mais également sur des promotions défiant toute concurrence.

Que visiter en Algérie ?

Durant ce mois de septembre, ce ne sont pas moins de trois navires de croisière qui vont accoster le long des côtes algériennes. À son bord, de nombreux touristes américains venus profiter d’un circuit touristique en plusieurs étapes. Que l’on opte pour le bateau, l’avion ou la voiture, et que l’on fasse le choix d’un hôtel, d’un logement chez l’habitant pour plus de convivialité, ou même d’une tente pour une expérience unique, les merveilles de l’Algérie sont nombreuses.

De la montagne du Murdjadjo, au fort de Santa Cruz, à la mosquée du Pacha ou encore au palais du Bey, les lieux culturels à visiter ne manquent pas. Outre Alger, les villes d’Oran et de Tipasa sont aussi une étape touristique intéressante. Enfin, le magnifique littoral algérien saura en ravir plus d’un, grâce notamment à sa beauté préservée et à ses criques.

Quelques détails organisationnels

Dans le cadre du principe de réciprocité, l’Algérie demande un visa à près de 191 pays. Les démarches administratives sont donc une étape obligatoire pour espérer visiter le pays, et elles s’avèrent parfois longues. Il est ainsi nécessaire de s’organiser à l’avance et de prévoir suffisamment de temps entre l’obtention de ces documents et le jour du départ.

Le dinar algérien est la devise en circulation. Il est impossible de convertir ses devises étrangères dans son pays avant de partir. Il est alors primordial de passer par la case du change avant de profiter de son séjour. Bien que le premier réflexe serait de se tourner vers les bureaux de change officiels, la coutume locale fait que c’est sur le marché noir que les taux de change sont les plus intéressants. Attention cependant, c’est aussi là que circulent beaucoup de faux billets.