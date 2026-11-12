Dattes : avec une récolte record, la filière opère un virage high-tech qui attire l’international

Avec plus de 20 millions de palmiers-dattiers et un patrimoine de plus de 1 200 variétés, l’Algérie dispose d’un potentiel considérable dans la filière des dattes. Pour transformer cet avantage agricole en débouchés commerciaux à l’international, le secteur mise désormais sur la modernisation des pratiques, la transformation locale et la maîtrise de toute la chaîne de valeur. Ces enjeux sont au cœur de la 4e édition du Salon international des dattes, inaugurée mercredi 11 novembre 2026 au Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger.

Salon international des dattes : 170 exposants réunis à Alger pour développer la filière

Organisée par la Chambre nationale d’agriculture (CNA), sous l’égide du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette manifestation réunit les différents acteurs de la filière, du producteur à l’exportateur.

Producteurs, transformateurs, artisans, exportateurs, coopératives, organisations professionnelles, porteurs de projets et entreprises spécialisées prennent part à cette édition. Des instituts, des centres techniques, des laboratoires et des organismes de recherche figurent également parmi les participants.

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Le rendez-vous accueille aussi des représentants de plusieurs pays. Notamment l’Irak, la Turquie, le Sultanat d’Oman, la Tunisie, la Libye et l’Égypte. Des exposants et des intervenants étrangers participent aux échanges autour des perspectives de développement de cette activité.

Au-delà de la présentation des différentes variétés de dattes algériennes, le salon offre aux professionnels un espace pour exposer leurs produits transformés, nouer des contacts commerciaux et explorer de nouvelles possibilités de partenariat.

Dattes algériennes : 20 millions de palmiers et plus de 1 200 variétés, un potentiel à valoriser

Lors de l’inauguration, le ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, a souligné les capacités de production et le potentiel d’exportation de la filière algérienne.

Le pays compte actuellement quelque 20 millions de palmiers-dattiers et plus de 1 200 variétés. La production nationale dépasse, quant à elle, les 12 millions de quintaux selon les données communiquées dans les informations relatives à cette édition.

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Pour le ministre, ces ressources constituent un levier pour renforcer la présence des dattes algériennes sur les marchés étrangers. Mais le développement des exportations ne dépend pas uniquement des volumes récoltés.

Il passe aussi par une meilleure maîtrise des différentes étapes de la chaîne de valeur. Depuis le conditionnement jusqu’à la transformation et la commercialisation à l’international.

L’amélioration de la qualité des produits, leur valorisation et le développement de l’industrie de transformation figurent ainsi parmi les axes mis en avant pour renforcer la compétitivité de la filière.

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Drones, télédétection, culture in vitro : les nouvelles pistes pour moderniser la filière phoenicicole

La modernisation de la filière constitue également un axe central de cette édition. Le ministère entend notamment renforcer le recours à la recherche scientifique et aux technologies modernes pour améliorer les pratiques agricoles et préserver le potentiel productif des palmeraies.

Plusieurs conférences et ateliers réuniront des experts, des enseignants et des chercheurs algériens et étrangers autour de ces questions.

Parmi les thématiques annoncées figurent :

Le recours aux drones pour assurer la pollinisation des palmiers-dattiers , à partir de l’expérience du Sultanat d’Oman.

, à partir de l’expérience du Sultanat d’Oman. L’utilisation de la télédétection pour détecter précocement les maladies et les ravageurs qui menacent les palmeraies.

qui menacent les palmeraies. La culture in vitro des palmiers-dattiers , à partir de l’expérience égyptienne.

, à partir de l’expérience égyptienne. La contribution des chambres d’agriculture au développement de la filière.

Le rôle de la femme rurale dans la valorisation des produits des oasis, notamment dans la région d’Oued Righ.

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Ces échanges doivent permettre aux professionnels de découvrir de nouvelles méthodes de production, de partager leurs expériences et d’identifier des solutions adaptées aux contraintes du secteur.

Ouvert jusqu’au 14 novembre, le Salon international des dattes entend ainsi rapprocher les opérateurs nationaux et étrangers autour d’un même enjeu. Améliorer la valorisation des dattes algériennes et renforcer leur présence sur les marchés internationaux.