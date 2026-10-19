Immobilier : plus de 30 exposants au salon DZ IMMO du 22 au 25 octobre à la Safex d’Alger

Le Salon algérien de l’immobilier DZ IMMO tient sa 3e édition du 22 au 25 octobre au Palais des expositions d’Alger. Plus de 30 exposants y présentent des logements prêts ou en cours de réalisation. Banques, assureurs et start-up accompagnent les futurs acquéreurs, avec une entrée gratuite.

Salon DZ IMMO 2026 à Alger : 4 jours et plus de 30 exposants à la Safex

Algeria Exhibitions, filiale du groupe Safex, organise la 3e édition du Salon algérien de l’immobilier « DZ IMMO ». Le rendez-vous se tient du jeudi 22 au dimanche 25 octobre 2026. Il réunit plus de 30 exposants au Palais des expositions des Pins maritimes, à Alger.

Le salon accueille le public au pavillon Ahaggar, tous les jours de 10h00 à 18h00. L’entrée est gratuite et ouverte à tous les visiteurs. Ils peuvent donc s’y rendre en semaine comme pendant le week-end.

Logements neufs et projets immobiliers : les offres à découvrir au salon

DZ IMMO se concentre sur la commercialisation de logements prêts à la vente ou encore en chantier. Les visiteurs peuvent y découvrir les projets disponibles et échanger directement avec les promoteurs. Ce contact direct permet de poser ses questions sur les délais de livraison, les surfaces ou les modalités de paiement.

Cette édition met l’accent sur la confiance entre les clients et les promoteurs, selon les organisateurs. Ils insistent sur la transparence des offres et la précision des informations sur chaque projet. Le respect des engagements contractuels figure aussi parmi leurs priorités.

Le site officiel du salon détaille six familles d’exposants. Aux promoteurs et agences s’ajoutent les banques, avec des crédits immobiliers et des produits de finance islamique comme la mourabaha. On y trouve aussi des assureurs, des architectes et des bureaux d’études. Des entreprises de domotique, de sécurité ou de services, comme la gestion locative et la décoration, complètent l’offre.

Le salon relève du secteur privé et de la promotion immobilière. Il ne s’agit pas d’une opération de logement public comme l’AADL 3, qui obéit à ses propres règles. Les souscripteurs de ces programmes doivent continuer à suivre les annonces officielles de leurs organismes.

A LIRE AUSSI : AADL 3 : quelles wilayas recevront les premiers logements le 1er novembre ?

Crédit immobilier : quelles solutions de financement proposent les banques ?

La présence des banques permet de comparer plusieurs solutions de financement en une seule visite. Le visiteur peut demander l’apport exigé, la durée maximale de remboursement et le coût total du crédit. Pour les formules de finance islamique, il convient de s’informer sur la marge de profit appliquée.

D’autres points méritent l’attention, comme l’assurance emprunteur et la liste des pièces du dossier. Certaines banques détaillent déjà leurs solutions de financement sur leurs supports. Aucune offre promotionnelle ni condition préférentielle n’a toutefois été annoncée pour ce salon.

Les conditions bancaires évoluent souvent et varient selon chaque profil. Il est recommandé de vérifier chaque offre directement auprès de la banque ou du promoteur avant tout engagement, afin d’éviter toute confusion. Un devis écrit reste le meilleur moyen de comparer les propositions.

Transactions immobilières : les start-up au service des futurs acquéreurs

Des start-up spécialisées dans les aspects juridiques des transactions immobilières figurent parmi les exposants. Elles s’adressent aux acheteurs qui veulent sécuriser leur acquisition. Leur présence complète celle des promoteurs et des banques.

Le salon accueille également des entreprises qui ont développé des applications de services immobiliers. Les organisateurs y voient le signe d’une place croissante de la technologie dans le secteur. Ces outils doivent faciliter l’accès à l’information et améliorer l’expérience des utilisateurs.

A LIRE AUSSI : Héritage immobilier en Algérie depuis l’étranger : les vérifications indispensables avant toute décision

Vente et négociation : des formations pour les professionnels de l’immobilier

Le programme prévoit des journées de formation destinées aux professionnels du secteur. Elles portent sur les stratégies de vente et de publicité immobilières, et sur la finalisation des transactions. Les formateurs aborderont toutes les étapes, de la négociation jusqu’à la signature du contrat.

Ce volet vise à renforcer les compétences commerciales des acteurs du marché immobilier. Il répond aux besoins d’un secteur en pleine évolution, marqué par de nouvelles normes de construction. Le chauffage central devient par exemple la règle dans les nouveaux logements.

DZ IMMO à Alger : comment le salon a évolué depuis sa première édition en 2024 ?

DZ IMMO a vu le jour en février 2024 au Palais des expositions. Sa première édition réunissait 40 exposants sur 1 000 m², et les organisateurs attendaient 30 000 visiteurs. La deuxième édition, du 5 au 8 février 2025, annonçait 60 exposants.

Avec plus de 30 exposants, l’édition 2026 adopte un format plus resserré. Elle change aussi de calendrier, en passant de février à octobre. Les amateurs de services financiers pourront par ailleurs revenir à la Safex pour Expo Finances, du 17 au 26 décembre 2026.

En pratique : dates, horaires, lieu et entrée gratuite

Quand : du 22 au 25 octobre 2026, de 10h00 à 18h00.

du 22 au 25 octobre 2026, de 10h00 à 18h00. Où : pavillon Ahaggar, Palais des expositions des Pins maritimes (Safex), Alger.

pavillon Ahaggar, Palais des expositions des Pins maritimes (Safex), Alger. Pour qui : futurs acquéreurs, investisseurs et professionnels de l’immobilier.

futurs acquéreurs, investisseurs et professionnels de l’immobilier. Entrée : gratuite, ouverte à tous les visiteurs.

gratuite, ouverte à tous les visiteurs. Lien officiel : safex.dz

A LIRE AUSSI : PLF 2027 : le gouvernement veut taxer les patrimoines dès 80 millions de DA