Salon du tourisme SIAHA : des promotions exceptionnelles chez Air Algérie

La compagnie nationale aérienne participe au salon international du tourisme SIAHA. Ce dernier a ouvert ses portes aujourd’hui le 22 février, et ce, jusqu’au 25 février 2023, au niveau du centre des conventions à Oran. Un événement qui rassemble pendant quatre jours 280 professionnels du tourisme et des voyages.

En cette occasion, Air Algérie invite ses clients de se rapprocher de son siège au niveau de ce salon international du tourisme pour profiter des nombreuses offres et connaitre les différents services de la compagnie.

يسر الخطوط الجوية الجزائرية المشاركة في صالون " SIAHA "، من 22 إلى 25 فيفري2023 -وهران تشرفنا زيارتكم لجناحنا لاكتشاف أسعارنا الترويجية وعروض برنامج الولاء و ذلك على كافة شبكتنا الدولية. الرجاء مسح رمز QR code للتطلع على موقعنا أو تطبيق الهاتف المحمول للمزيد من المعلومات pic.twitter.com/SE0KYbmn6e — Air Algérie (@AirAlgerieAH) February 22, 2023

Air Algérie lance des promotions à l’occasion du salon international du tourisme « SIAHA »

En effet, dans un communiqué publié sur sa page officielle, Air Algérie fait part de sa participation au salon international du tourisme SIAHA. Par ailleurs, les visiteurs de cet événement auront droit à de belles surprises chez Air Algérie.

En cette occasion, la compagnie nationale aérienne lance plusieurs offres promotionnelles pour plusieurs vols de son réseau international. Ces offres sont valables jusqu’au 31 mars prochains. Et concernent les vols vers Tunis, Lisbonne, Genève, Vienne et Londres. Mais aussi vers Amman, Doha, Montréal et Pékin.

Le réseau de la compagnie vers l’Afrique est également concerné par ces promotions. Notamment ceux à destination de Dakar, Nouakchott, Abidjan et Bamako.

Air Algérie dévoile du nouveau pour les membres de son programme de fidélité

Dans un précédent communiqué, Air Algérie a fait part d’une bonne nouvelle pour les membres de son programme de fidélité. En effet, la compagnie aérienne nationale propose aux adhérents à son programme « Air Algérie plus » de bénéficier de 3000 milles.

Cette offre est valable pour tous les voyages sur le réseau international de la compagnie. Et ce jusqu’au 25 mars 2023, sans limitation dans le nombre des vols. Ces milles permettent aux membres de ce programme de fidélité de gagner plusieurs avantages chez Air Algérie.

