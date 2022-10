Premier salon de l’immobilier algérien en France : rencontre avec l’organisateur

Avec l’approche de la date du premier salon de l’immobilier algérien en France, nous sommes allés rencontrer Sofiane Ouhab, l’organisateur de cet événement tant attendu par la diaspora algérienne.

Qui est Sofiane Ouhab ?

Je suis fondateur et directeur de Lpestate.com, une agence fondée en 2001 à Alger, spécialisée en immobilier d’entreprise, en transactions et communication immobilières.

Ayant conscience que mon métier s’inscrit dans un registre socio-économique, j’ai toujours œuvré pour le développement de mon secteur d’activité.

Vous êtes à la tête de l’organisation du premier salon de l’immobilier algérien à Paris. Parlez-nous de l’histoire de cet événement. Comment vous est venue l’idée du projet ?

L’histoire de cet évènement remonte à 2017 lorsque je co-produisait la 1ère émission TV immobilière en Algérie « Aqaracom = votre propriété » sur une chaine de télévision privée. Bon nombre de nos téléspectateurs résidents à l’étranger, principalement en France, nous contactaient pour avoir plus d’informations sur le marché immobilier algérien.

Par ailleurs, au sein de mon agence et depuis sa création, nous avons toujours travaillé avec les membres de notre diaspora, en particulier avant la crise Covid, où nous avons constaté que beaucoup d’investisseurs de notre communauté de l’étranger s’installait en Algérie pour y développer leurs projets.

À cet effet, nous avons opté pour l’évènementiel, qui est un outil très puissant et très nécessaire pour créer une plateforme d’information fiable.

Quel est l’objectif de cet évènement ? Et pourquoi l’immobilier neuf ?

L’objectif premier est d’informer notre diaspora sur l’évolution du marché immobilier algérien, lui présenter les meilleures offres en lui fournissant toutes les solutions nécessaires à l’aboutissement de leurs projets immobiliers en Algérie.

L’immobilier neuf car c’est une solution clef en main, avec titre de propriété solide : Acte notarié individuel et livret foncier dès l’acquisition, ainsi que la gestion de copropriété qui est garantie par le promoteur, mais aussi parce que les promoteurs qui exposent au SINA PARIS sont des bâtisseurs soucieux de la qualité de leurs produits et sont axés sur une vision détaillée des attentes de leurs clientèles.

Par ailleurs, ils travaillent pour la bonne réputation et la pérennisation de leurs enseignes, car en moyenne 40% de leur clientèle appartient à la diaspora algérienne vivant à l’étranger, et d’où l’intérêt de créer cette plateforme immobilière à l’étranger.

Le coup d’envoi de l’événement approche à grands pas. Coté organisation, vous en êtes où ? Qui seront les exposants ?

En effet, nous sommes plus qu’à quelques jours de l’ouverture des portes de cet évènement inédit. En ce qui est de l’organisation, nous essayons de respecter au mieux le planning que nous avons tracé, je vous rappelle que le secteur de l’évènementiel a connu une période extrêmement difficile pendant la crise Covid, nous avons été obligés de reporter les dates 2 fois. Mais nous avons bénéficié de la confiance de nos exposants et partenaires et du travail que nous avons fourni avant, pendant et après la crise pour réussir cette manifestation. Aujourd’hui, nous sommes ravis de compter parmi nos exposants des promoteurs immobiliers et des organismes de financements, ainsi que des organisations professionnelles nationales et internationales.

Le salon s’étale sur trois jours. Quel programme avez-vous prévu ? Y aura-t-il des conférences ou des ateliers d’information ?

Effectivement, sur ces trois jours d’exposition, nous avons prévu un programme qui gravite autour de l’information. Nous avons prévu des conférences sur les thèmes de la « gestion de copropriété », le « financement immobilier » et « la ville et l’urbanisme moderne ».

D’abord la gestion de copropriété afin d’informer les visiteurs sur les lois en vigueur et les rassurer quant à la gestion de leurs biens par les promoteurs exposants. Puis le financement immobilier pour informer les visiteurs et les porteurs de projets sur les différents modes de financements existants et les orienter sur les meilleures offres et options, ainsi que le thème de la ville et l’urbanisme moderne afin de les informer sur les meilleures cellules urbaines pour l’investissement immobilier.

Un dernier mot ?

Pour conclure, j’aimerais inviter tous les membres de notre diaspora à visiter le SINA PARIS pour s’informer sur le marché immobilier algérien et découvrir les meilleures offres, mais aussi leur dire, que cet évènement concerne tous ceux qui sont propriétaires du moindre cm² en Algérie, ceux qui ont un héritage, ou ceux qui ont des projets immobiliers en cours, et leur renouveler notre engagement de les aider et les accompagner à les concrétiser. Soyez tous les bienvenus.