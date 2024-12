Salon culinaire Awards 2024 : la cheffe algérienne Imane Laichi récompensée au Qatar

Nouvelle consécration pour la cuisine algérienne sur la scène internationale. La cheffe Imane Laichi vient de remporter la première place lors du Salon culinaire Awards 2024, organisé par Hospitality Qatar.

Les compétitions culinaires internationales ont été le théâtre de nombreuses victoires pour la cuisine algérienne. Cette gastronomie a su conquérir les papilles des jurys les plus exigeants au monde, lors de prestigieux concours internationaux. Ces succès à répétition témoignent d’un savoir-faire développé au fil du temps, mais aussi d’un héritage ancestral transmis de mère en fille.

Salon culinaire Awards 2024 : nouvelle distinction pour la cuisine algérienne sur la scène internationale

Le salon culinaire Awards se présente comme une plateforme ouverte aux chefs du monde entier, issus de tous les niveaux, pour mettre en épreuve leurs compétences et les connaissances que le secteur a à offrir. Lors de cette compétition, la cuisine algérienne a remporté un nouveau trophée qu’elle a ajouté à sa large collection.

En effet, la cheffe algérienne Imane Laichi a su faire preuve de talent et de créativité pour exprimer sa perception de la cuisine traditionnelle algérienne. Une version qui lui a permis de remporter la première place de cette compétition et offrir ainsi une nouvelle victoire à la cuisine algérienne.

Pour remporter ce concours, Imane Laichi a présenté un menu complet, reflétant parfaitement la table algérienne, composé de : l’emblématique Chorba et l’incontournable couscous, Khobz Eddar, des Tadjines et pour accompagner le tout, un délicieux thé.

Entre héritage ancestral et diversité des saveurs, la cuisine algérienne se fait une place sur la scène internationale

Riche en saveurs et de traditions, la cuisine algérienne s’impose de plus en plus sur la scène culinaire internationale. Et ce, grâce à ses plats emblématiques tels que le couscous et la Chorba, mais aussi ses pâtisseries séduisent les palais du monde entier.

La cuisine algérienne a imposé son succès grâce à ses recettes ancestrales transmises de génération en génération et ses techniques culinaires raffinées. Sa gourmandise et sa richesse, dues à l’influence de différentes cultures, offrent une palette de saveurs incroyablement variée.

Par ailleurs, la mise en valeur de cette cuisine par des chefs talentueux algériens lors d’importantes compétitions internationales a contribué à son succès et a permis à de nombreux chefs étrangers de s’inspirer de ces recettes. Pour rappel, parmi les plats et recettes qui se sont particulièrement distingués, dont le couscous reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO et la Chorba qui garnit la table des Algériens à chaque occasion.

