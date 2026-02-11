Salon clandestin promu sur TikTok : une fausse praticienne en médecine esthétique arrêtée à Oran 

À Oran, les autorités ont mis un terme à l’activité illégale d’une femme dans la trentaine, spécialisée dans les soins esthétiques et le « beauty care », mais sans aucune qualification ni diplôme reconnu.

L’opération, menée par la police judiciaire de la wilaya, s’est concentrée sur un salon de beauté où l’exercice non autorisé mettait en danger la santé des clients. Allant de simples soins corporels à des interventions de médecine esthétique rudimentaires.

Les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, servaient de vitrine à cette activité. Attirant une clientèle diversifiée, de jeunes adultes à des personnes plus âgées, exposées à des risques sanitaires sérieux.

Selon le communiqué de l’Office national de la police, « la suspecte ne dispose d’aucune certification ou qualification pour pratiquer le métier de l’esthétique ou des soins corporels ».

Un salon clandestin de médecine esthétique démantelé à Oran : la patronne arrêtée

L’action policière a été préparée sur la base d’informations précises signalant l’existence d’un salon opérant illégalement. Après coordination avec le procureur de la République près la Cour de Fellaoucen, les forces de l’ordre ont effectué une descente sur le lieu. Lors de cette opération :

La responsable a été interpellée sur place.

Des équipements, matériels et produits médicaux utilisés pour les soins esthétiques ont été saisis. Représentant un danger potentiel pour la santé publique.

Un montant d’argent provenant de l’activité illégale a également été confisqué.

La procédure judiciaire a été immédiatement enclenchée et la suspecte présentée devant le tribunal compétent de la région pour répondre des faits d’exercice illégal de la médecine esthétique et de mise en danger de la santé des citoyens.

Risques liés à l’exercice non qualifié de la médecine esthétique

Il est important de rappeler que les pratiques esthétiques non encadrées peuvent provoquer :

Des infections cutanées ou corporelles graves.

Des complications liées à l’usage de produits médicaux non autorisés.

Un risque sanitaire pour des populations vulnérables, notamment les mineurs et les personnes âgées.

Ces dangers ne concernent pas seulement les clients individuels, mais peuvent avoir des conséquences durables sur la santé publique si ce type de pratiques se multiplie. Ainsi, cette intervention s’inscrit dans une politique de vigilance renforcée des autorités, face à la prolifération de salons clandestins et de services esthétiques non réglementés, souvent promus via les réseaux sociaux.