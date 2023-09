Salon «ALGERIA EVENT SHOW 2023»: Tendances Digitales de l’Événementiel en 2024 par Pi Relations

Pi Relations, une agence de relations publiques et d’événementiel, participe à la 2ème édition du Salon «ALGERIA EVENT SHOW 2023», qui se tient du 19 au 21 septembre 2023 au Palais des expositions des Pins maritimes (SAFEX). Cette manifestation professionnelle, organisée sous l’égide du Ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, représente le plus grand rassemblement d’acteurs de l’industrie événementielle en Algérie.

L’Agence Pi Relations, créée depuis plus de dix ans, est reconnue pour son expertise dans la création et la gestion d’événements mémorables, ainsi que pour son engagement envers l’innovation dans le domaine des relations publiques. Dans le cadre de ce salon, l’Agence Pi Relations a mis en place un espace exclusif nommé « Business Lounge by Pi », permettant aux professionnels et aux participants de découvrir les dernières tendances en matière d’événementiel et de tisser des relations fructueuses. En tant que sponsor du « Business Lounge by Pi », l’Agence Pi Relations offrira également aux participants des opportunités de réseautage exclusives, créant ainsi un environnement propice aux échanges d’idées et à la collaboration.

Les tendances digitales de l’événementiel en 2024

Durant le 2ème jour de l’évènement, Mme Leila AKLI, Directrice Générale de l’Agence Pi Relations, prendra la parole lors d’une conférence sur les « Tendances digitales de l’événementiel en 2024 ». Cette présentation explorera les évolutions récentes et les innovations à venir dans le domaine de l’événementiel, en mettant particulièrement l’accent sur l’impact des technologies numériques.

« Nous sommes ravis de participer au Salon de l’événementiel cette année et de partager notre expérience avec nos confrères de l’industrie événementielle », a déclaré Mme Leila AKLI avant d’ajouter « l’événementiel est en constante évolution et il est essentiel de rester à l’avant-garde des tendances pour offrir des expériences exceptionnelles à nos clients. Notre conférence sur les tendances digitales de l’événementiel en 2024 vise à inspirer et à informer nos collègues professionnels »

À propos de l’Agence Pi Relations :

L’Agence Pi Relations est une agence de relations publiques et d’événementiel de premier plan, reconnue pour son expertise dans la création d’événements mémorables et son engagement envers l’innovation. Fondée en 2012, l’agence a réussi à développer ses activités pour mieux accompagner sa clientèle, devenant ainsi le partenaire privilégié de nombreuses entreprises renommées.