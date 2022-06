Salmonelle dans les Kinder en Algérie : que dit l’enquête ?

Il y a quelques semaines en Europe ; plusieurs lots du chocolat Kinder ont été rappelés pour suspicion d’infection à la salmonelle ; une bactérie provoquant des symptômes proches de ceux d’une gastro-entérite. Un communiqué commun du Ministère du Commerce et de l’Agence de sécurité sanitaire (ANSS) est revenu sur l’état des produits Kinder commercialisés en Algérie.

D’après le communiqué du département du Ministre Kamel Rezig et de l’ANSS ; les produits chocolatiers Kinder commercialisés en Algérie sont exempts de traces de la bactérie de la salmonelle.

En effet, « les résultats de l’enquête ouverte suite à l’alerte émise par la société Ferrero concernant le rappel des produits chocolats Kinder à travers certains pays pour suspicion d’infection à la salmonelle ; ont confirmé l’absence de traces de cette bactérie dans les échantillons prélevés sur ces produits commercialisés en Algérie » ; a indiqué ledit communiqué.

Selon la même source ; « les mesures prises dans le cadre de cette alerte restent en vigueur ; et les services de contrôle relevant du Ministère du Commerce restent prêts, en coopération avec l’ANSS ; concernant la surveillance, la vigilance et l’alerte ». Et ce, « aussi bien au niveau des frontières que du marché national afin de contrôler les produits concernés et s’assurer de leur salubrité et leur comestibilité pour préserver la sécurité sanitaire du consommateur ».

Salmonelle dans les Kinder en Algérie : quelles sont les mesures prises ?

Le même communiqué a expliqué qu’ « aussitôt après avoir reçu l’alerte ; le Ministère du Commerce et l’ANSS ont immédiatement pris des mesures visant à renforcer le contrôle transfrontalier des envois importés de ce produit ; et les soumettre à des analyses pour s’assurer qu’ils sont exempts de toute bactérie avant d’autoriser leur entrée sur le marché national ».

En plus de ces mesures, »les services compétant ont lancé une campagne nationale de contrôle pour retirer les chocolats Kinder du circuit de commercialisation et les soumettre à des analyses ; dans le but de s’assurer de leur salubrité et leur comestibilité » ; a noté le communiqué du département de Rezig.

D’ailleurs, le même communiqué a révélé que « ces opérations ont mené au contrôle de pas moins de 7528 commerçants ; et la saisie d’une qualité s’élevant à 280 kg de produits Kinder ».

Le communiqué du département de Rezig a ainsi révélé » la destruction de 43 kg de ces produits pour non-conformité en termes d’étiquetage et d’expiration de la date de perméation » ; précisant que « les 237 kg restants se sont avérés propres à la consommation ».