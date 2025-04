Salma, l’influenceuse algérienne qui répond au racisme avec audace et originalité

Face à la haine, elle a choisi le courage. L’influenceuse algérienne Salma, connue pour son énergie communicative et ses partages culturels enrichissants sur les réseaux sociaux, a récemment surpris ses abonnés en adoptant une méthode radicale pour répondre au racisme dont elle a été victime : exposer publiquement les visages de ses agresseurs.

Installée au Qatar avec son mari d’origine allemande, Salma documente avec passion leur quotidien multiculturel. Entre les traditions algériennes qu’elle revendique fièrement, les découvertes culturelles de sa belle-famille européenne, ainsi que les paysages de ses voyages à travers le monde, ses publications sont généralement une ode à la diversité et au vivre-ensemble.

La face sombre des réseaux

Cependant, cette ouverture d’esprit n’a pas été du goût de tout le monde. Dans l’ombre, des internautes malintentionnés ont inondé ses publications de commentaires racistes, ciblant principalement sa couleur de peau. Mais au lieu de se laisser abattre ou d’ignorer ces propos odieux, Salma a choisi la confrontation. Une confrontation intelligente, puissante, et surtout… publique.

Dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures, l’influenceuse a décidé de révéler les profils et les visages de ceux qui l’ont attaquée. Un acte fort, osé et symbolique : “Si vous avez le courage de m’insulter, assumez vos propos devant tous”, semble-t-elle dire.

Une vague de soutien

Sa démarche, saluée par des milliers d’abonnés, a été perçue comme un acte de résistance et de dignité. De nombreuses personnalités et anonymes lui ont exprimé leur soutien. Beaucoup l’ont remerciée d’avoir pris la parole au nom de tous ceux qui subissent en silence des violences similaires sur les plateformes numériques.

Salma a ainsi retourné l’arme de ses agresseurs contre eux, rappelant que le racisme n’a pas sa place, ni sur internet, ni ailleurs. Plus encore, elle a prouvé que la victimisation n’est pas une fatalité et qu’il est possible de se défendre avec force, sans tomber dans la haine.

Une leçon de courage

Dans un monde numérique où l’anonymat sert souvent de refuge à la lâcheté, Salma incarne une nouvelle génération d’influenceurs : engagée, fière de son identité et déterminée à faire reculer la haine. Son geste, bien plus qu’un simple coup médiatique, ouvre un débat nécessaire sur la responsabilité en ligne et sur les moyens de protéger les créateurs de contenu face aux discours discriminatoires.