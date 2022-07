Salle d’opération hybride, innovation majeure de la chirurgie cérébrale

La médecine est l’un des domaines qui profitent le plus des nouvelles technologies. Nous rencontrons de jour en jour des traitements plus confortables et plus fiables : méthodes intelligentes de diagnostic et de traitement des cancers, chirurgie robotique, etc. Ces technologies font désormais une partie intégrante des salles d’opération. Et cela a donné naissance à un nouveau concept : les salles d’opération hybrides.

Les salles d’opération hybrides offrent aux chirurgiens, ainsi qu’aux patients, un environnement plus sûr pour les opérations cérébrales et neurochirurgicales complexes. En effet, celles-ci combinent les dispositifs technologiques de pointe les plus récents.

Avantages des salles d’opération hybride

Le directeur du département de neurochirurgie du Centre médical Anadolu, Dr Serdar Kahraman, explique que les salles hybrides représentent « un nouveau concept où il est possible d’utiliser à la fois les appareils de radiologie et les équipements médicaux. »

Les salles d’opération hybrides offrent entre autres avantages :

La réduction des traumatismes chirurgicaux ;

Une incision de plus petite taille ;

Une durée d’opération plus courte ;

Moins de perte de sang ;

Moins de complication ;

Une durée d’hospitalisation plus courte ;

Des coûts plus faibles.

Tout dans une seule salle !

Les salles hybrides sont un nouveau concept où il est possible d’utiliser à la fois les appareils de radiologie et les équipements médicaux. Avec la mise en service des appareils de radiologie à résonance magnétique (IRM) et de tomographie informatisée (BT) mobiles, en plus de l’utilisation des appareils de neuromonitorage et de détermination de la cible chirurgicale (neuronavigation) qui permet l’observation des fonctions du cerveau et du système nerveux au cours de l’opération, nous avons atteint le prototype de la salle d’opération hybride. L’ajout des microscopes chirurgicaux à filtre fluorescent et des systèmes de navigation aux équipements médicaux chirurgicaux rend plus facile la séparation des tumeurs des tissus nerveux sains.

La salle d’opération hybride dans la chirurgie du cerveau

Les salles d’opération hybrides sont particulièrement utiles dans la chirurgie du cerveau, de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. On les utilise, entre autres, dans :

la chirurgie neurovasculaire des maladies vasculaires du cerveau ou de la moelle épinière ;

la malformation artério-veineuse (AVM) ;

la chirurgie des tumeurs cérébrales ou stéréostatiques fonctionnelles ;

la chirurgie d’implantation spinale.

Jetons maintenant un coup d’œil sur les appareils de nouvelle génération utilisés dans les salles d’opération hybrides des chirurgies du cerveau et de la moelle épinière.

Tomographie par ordinateur avec bras-O (O-Arm CT)

Avec l’appareil de tomographie mobile, il est possible, de réaliser des imageries en 2 ou 3 dimensions au cours des opérations chirurgicales du cerveau, de la moelle épinière et de la colonne vertébrale. Et cela durant un temps très court de 13 secondes en trois dimensions, avec un angle de 360°. Le système possède aussi une fonction de positionnement robotique. Ainsi l’appareil peut être rapidement rapproché de la table d’opération pour obtenir des radiographies. Un autre avantage réside dans la possibilité d’obtenir des images de même qualité avec une quantité de radiation d’un tiers inférieure par rapport aux appareils de tomographie standards.

La technologie O-Arm CT est particulièrement utilisée dans les chirurgies suivantes :

malformations de la colonne vertébrale liées à la vieillesse ;

compression de la colonne vertébrale ;

tumeurs de la colonne vertébrale ;

scoliose provoquée pendant l’enfance et la jeunesse ;

Certaines maladies de développement de la colonne vertébrale ;

Fracture due au trauma et vissage des dislocations (pose de platine).

Les opérations de vissage de la colonne vertébrale

La pose de vis sur la colonne vertébrale diffère selon l’endroit anatomique qui doit être déterminé avec une sensibilité de 1-2 mm. Les opérations de vissage de la colonne vertébrale étaient réalisées jusqu’à un passé récent avec des appareils d’imagerie qui donnent des images de 2 dimensions. Dans ces opérations, les patients pouvaient être réopérés à cause de la probabilité de la déviation ou du mal positionnement des vis. Ce qui augmentait le risque d’infection et prolongeait la durée d’hospitalisation. Cependant, avec les opérations de vissage réalisées à l’aide de la technologie O-ARM CT qui permet d’obtenir des images de tomographie 3D, la part d’erreur est nulle.

De plus, le système de neuro-navigation qui donne une sensibilité extrême pour tous les objectifs et fonctionne en harmonie avec l’appareil O-Arm-CT permet d’augmenter la chance de réussite de l’opération. C’est ainsi qu’il devient possible de pratiquement supprimer le risque de traumatisme des racines nerveuses et de la moelle épinière.

Grâce au système O-Arm CT, il est possible de minimiser les situations qui nécessitent d’autres interventions chirurgicales (par exemple, mauvais emplacement de la vis au cours des opérations de vissage de la moelle épinière). Le patient peut ainsi vite se remettre debout et retourner à la maison.

Avantages des opérations de vissage faites avec l’appareil O-Arm CT

Elles donnent au chirurgien des renseignements critiques lors de chaque étape.

Le patient reçoit moins de radiation.

L’incision plus petite permet au patient de se remettre debout plus rapidement et cause moins d’hémorragie.

Elles minimisent les risques que les opérations complexes impliquent.

Elles permettent de diminuer le risque d’infection et minimisent le risque de paralysie lié au vissage.

Système de neuro-navıgatıon

Il calcule les coordonnées de la région chirurgicale et atteint la cible avec une déviation minimale. Ce qui permet de réduire le risque de mort ou de paralysie. La neuro-navigation de nouvelle génération calcule les coordonnées avec un système qui ressemble à la technologie GPS. Elle permet au chirurgien d’observer des images scannées en 3 dimensions.

Grâce à la neuro-navigation, il est possible d’atteindre la lésion cible avec une grande précision (sensibilité de 1 mm). Cela permet de réduire au maximum les dommages causés aux tissus sains au cours de l’opération. Dans cette méthode, les imageries IRM et CT sont prises et transférées sur l’appareil de navigation.

Cette méthode peut être associée aux autres technologies ou utilisée seule. Il est possible de réaliser une biopsie stéréostatique à l’aide d’une petite incision dans le cas, par exemple, d’une tumeur profonde de petite taille. En d’autres termes, on prend, à l’aide d’une aiguille, un échantillon de tissu en atteignant directement la région concernée avec une précision millimétrique.

Avantages de la neuro-navigation

Avancement parfait dans l’anatomie sensible et évitement des structures critiques.

Réalisation de l’opération dans des limites invasives minimales (durée d’opération plus courte avec une incision plus petite).

Possibilité d’opération avec plus de sécurité, sans perturber l’anatomie saine du patient.

Microscope fluorescent de nouvelle génération

Comme tout le monde le sait, le traitement des tumeurs du cerveau et de la moelle épinière se fait par la microchirurgie. La plus grande difficulté de cette opération est la séparation des tissus malades des tissus sains. Il est parfois difficile, voire impossible, de réaliser cette séparation avec un microscope chirurgical standard.

Alors avec les microscopes de nouvelle génération à filtre fluorescent, il est possible de différencier facilement les tissus cancéreux des tissus nerveux sains. Ainsi, grâce au microscope de nouvelle génération associé à la neuro-navigation, il est possible de retirer la tumeur avec une plus petite incision et un risque d’erreur moindre.

Cet appareil est aussi utilisé dans les opérations des maladies cérébrovasculaires. Par exemple, grâce à la substance particulière injectée au malade au cours de l’opération, il est possible de visualiser les veines du cerveau en réglant les filtres du microscope. Ce qui permet de visualiser le réseau veineux du cerveau avant même la fin de l’opération. On augmente ainsi la chance de traiter les malformations veineuses avec une méthode chirurgicale plus fiable et plus efficace.

Neuromonitorisation intraopérative

Afin de minimiser les dommages du système nerveux liés à la chirurgie des tumeurs du cerveau et de la moelle épinière (risque de paralysie), ce système permet d’observer en permanence les voies de réflexe, les racines des nerfs, la moelle épinière et le cerveau. Cela en envoyant des stimuli électriques grâce à des électrodes placées sur les muscles et le cuir chevelu du malade. Le système avertit le chirurgien en cas de changement des valeurs suivies au cours de l’opération par un expert neurologue. Ce qui permet d’éviter la survenance d’un dommage irréparable chez le malade. Ce dernier peut dès lors reprendre très rapidement le cours normal de sa vie.

QUE VA-T-IL SE PASSER DANS UN FUTUR PROCHE ?

La chirurgie robotique, qui a déjà intégré de nombreuses branches, va pénétrer de plus en plus de domaines. Ce qui permettra de pratiquer plus largement les techniques de chirurgie non invasives. Le concept de salle d’opération hybride englobe non seulement les nouvelles technologies, mais aussi les développements dans les applications d’intelligence artificielle. Nous pouvons donc envisager que l’intelligence artificielle va fortement contribuer au succès de la démarche thérapeutique, du diagnostic au traitement.