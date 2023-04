Salima Souakri annonce avec émotion l’adoption de l’enfant malade Asmar (Vidéo)

L’ancienne judokate algérienne Salima Souakri a annoncé via son compte Instagram officiel l’adoption de l’enfant Asmar. En effet, l’enfant âgé de 5 ans souffre d’un handicap et d’une malformation congénitale, sachant qu’il a été abandonné par ses parents. Dans ce sillage, il convient de rappeler que la rencontre entre Asmar et Salima Souakri remonte à plusieurs années. Et ce, au niveau de l’hôpital de Beni Messous à Alger.

Souakri a publié une vidéo sur ses comptes sur les réseaux sociaux, montrant les moments les plus beaux avec l’enfant. Elle a, de ce fait, raconté l’histoire tragique de Asmar. « Quand j’ai vu Asmar pour la première fois à l’hôpital Beni Messous, il avait deux ans. Il avait parcouru des milliers de kilomètres pour subir une intervention chirurgicale, venant de la wilaya d’Adrar », a indiqué la principale concernée.

À en croire les révélations de la sportive algérienne, l’enfant était “victime d’un caprice entre deux personnes irresponsables”. En effet, “la mère et le père ont cherché à se décharger de leur responsabilité ». De ce fait, la maman a pris des médicaments pour se débarrasser de l’embryon. Cependant, Asmar s’est battu pour rester en vie.

La championne de judo a poursuivi : « Le 25 octobre 2017, un garçon est né dans la wilaya de Tamanrasset. Il est venu au monde avec des parents inconnus, sans nom ni famille, handicapé et souffrant d’une malformation à cause des médicaments que sa mère prenait et qui ont entravé son développement. » Donc vous l’avez compris, la maman de Asmar l’a abandonné. Ainsi, il a vécu dans un orphelinat à Adrar.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Salima Souakri (@souakri.salima)

Salima Soukari : “La première fois que je l’ai vu. J’ai ressenti un sentiment particulier”

Par le biais de la même vidéo, Salima a relaté les détails de sa première rencontre avec Asmar. “…dès la première fois que je l’ai vu, j’ai ressenti un sentiment particulier et je me suis promise de ne pas l’abandonner… car il n’a personne ».

Salima Souakri a indiqué qu’elle visitait souvent l’enfant dans l’hôpital de Beni Messous durant la période passée à Alger. Cependant, il a été renvoyé à Adrar en raison de la propagation du virus Covi-19. Salima n’a jamais perdu espoir de revoir Asmar.

Dans le détail, elle a fait l’impossible durant ces trois ans. En effet, elle s’était rendue jusqu’à Tamanrasset pour l’adopter officiellement. En ce qui concerne le traitement, la sportive a indiqué que Asmar commencera ses premières séances de traitements en France prochainement. Elle a également révélé que le traitement pourra prendre beaucoup de temps, soit jusqu’à 15 ans.