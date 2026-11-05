Saleh Aougrout signe son grand retour pour Ramadan avec une nouvelle série comique

Saleh Aougrout vient d’officialiser sa signature avec la société de production Eipcom Plus pour tenir la tête d’affiche d’une série comique inédite.

La diffusion est annoncée en exclusivité sur El Hayat TV durant le mois de Ramadan à venir. Dans la foulée du paraphe, le comédien a lui-même confirmé l’information à son public : « J’ai signé le contrat, retrouvez-moi pendant le Ramadan sur la chaîne El Hayat. »

Saleh Aougrout tiendra le rôle principal d’une série portant son nom

Le projet place l’humoriste au centre du récit, puisque le programme portera son nom. Autour de lui, la production a réuni plusieurs figures reconnues du paysage artistique algérien, un choix de casting qui en dit long sur les ambitions du feuilleton.

Cette formule n’a rien d’anodin. Construire une série télévisée autour de l’identité d’un comédien populaire reste une recette éprouvée des grilles ramadanesques, où la fidélisation du téléspectateur se joue souvent sur le nom inscrit au générique. Les chaînes privées algériennes se livrent chaque année à une bataille serrée sur ce créneau horaire, et la signature d’un visage aussi identifiable constitue un argument de poids.

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Un message au public devenu viral en moins de 24 heures

Pour accompagner l’annonce, El Hayat TV a mis en ligne une séquence exclusive dans laquelle le comédien s’adresse directement à ses fans. Le ton y est volontairement intime : « Je sais que je vous ai manqué… et vous m’avez énormément manqué aussi. Je vous aime, vous êtes gravés dans mon cœur. »

La réaction du public ne s’est pas fait attendre. En l’espace de vingt heures à peine, la vidéo a dépassé 2,2 millions de vues sur Facebook, pendant qu’Instagram en comptabilisait 1,2 million et TikTok environ 750 000. Soit plus de quatre millions de visionnages cumulés pour une simple déclaration de moins d’une minute.

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