Salaires minimums en Afrique (2024) : l’Algérie derrière la Tunisie et le Maroc

D’après les statistiques les plus récentes de la base de données mondiale, Trading Economics, l’Algérie figure dans le TOP 10 des salaires minimums les plus élevés en Afrique, en 2024.

Ainsi, avec un SNMG qui équivaut à 149 dollars américains par mois, l’Algérie possède le cinquième (5ᵉ) salaire minimum le plus important en Afrique. Cependant, notre pays est devancé par ses voisins du Maghreb, la Tunisie et le Maroc.

Dans le détail, les données de Trading Economics montrent que c’est en Afrique du Sud que le salaire minimum est les plus hauts dans le continent africain ; le Smic dans le pays de Nelson Mandela est de 354 USD/mois.

En 2ᵉ position, on retrouve le Maroc qui garantie à ses citoyens un Smic de 339 USD/mois (soit plus de 45 000 DA/mois au taux bancaire actuel). L’île Maurice et la Tunisie occupent le 3ᵉ et le 4ᵉ rang du classement avec, respectivement, des Smic à 250 USD/mois et 169 USD/mois.

Puis vient, en 5ᵉ position du TOP 10, l’Algérie avec un salaire minimum de 149 USD/mois. Notez que depuis le 1ᵉʳ juin 2020, le Décret présidentiel no 21-137 fixe le salaire national minimum garanti (SNMG) à 20 000 dinars mensuels.

Voici, in extenso, ce que dit le texte de loi : “Le salaire national minimum garanti, correspondant à une durée légale hebdomadaire de travail de quarante (40) heures, équivalent à 173,33 heures par mois, est fixé à vingt mille dinars (20 000 DA) par mois, soit un taux horaire de 115,38 dinars“.

Top 10 des salaires minimums les plus élevés en Afrique et dans le monde (2024)

Voici, par ailleurs, la liste complète des dix (10) pays d’Afrique où les salaires minimums sont les plus hauts en 2024 (les chiffres sont exprimés en équivalent dollar américain, selon le taux de change de la dernière semaine du mois d’avril) :

Afrique du Sud : 354 USD/mois

Maroc : 339 USD/mois

Île Maurice : 250 USD/mois

Tunisie : 169 USD/mois

Algérie : 149 USD/mois

Botswana : 128 USD/mois

Cap-Vert : 126 USD/mois

Égypte : 125 USD/mois

Kenya : 113 USD/mois

Lesotho : 101 USD/mois

En outre, si vous comptez vous expatrier pour jouir d’un meilleur niveau de vie, voici les 10 pays qui offrent les salaires minimums les plus élevés dans le monde en 2024 (ces chiffres peuvent varier légèrement en fonction du taux de change et des données disponibles) :

Australie : 2 833 USD/mois

Luxembourg : 2 770 USD/mois

Pays-Bas : 2 512 USD/mois

Nouvelle-Zélande : 2 482 USD/mois

Irlande : 2 370 USD/mois

Allemagne : 2 354 USD/mois

Belgique : 2 322 USD/mois

France : 2 074 USD/mois

Royaume-Uni : 2 042 USD/mois

Canada : 1 956 USD/mois

Il est toutefois important de noter que ces chiffres représentent le salaire minimum brut mensuel, avant impôts et cotisations sociales. Le salaire net peut donc être inférieur. De plus, le coût de la vie varie considérablement d’un pays à l’autre, ce qui signifie que le pouvoir d’achat de ces salaires différent de manière significative.