Salaires fonction publique 2025 : l’Algérie en queue de peloton du Monde arabe (chiffres BM)

Selon les dernières données de la Banque Mondiale, l’Algérie est l’un des pays de la région Afrique du Nord – Moyen-Orient où le salaire moyen dans le secteur de la fonction publique est le plus bas, en 2025.

La BM indique dans son rapport que la hausse des taux d’intérêt, la dépréciation des monnaies locales et l’inflation ont ralenti la croissance économique au cours des deux dernières années, avec des répercussions négatives sur l’emploi, les salaires et les budgets des États arabes pour l’année 2025.

Par ailleurs, la masse salariale représente une part importante des budgets des États arabes. En Algérie, elle s’élève à 5 843 milliards de dinars algériens (environ 43 milliards de dollars américains), représentant 34,79 % du budget de l’État.

Dans le détail, le budget de l’Algérie pour l’année 2025 s’élève à 16 700 milliards de dinars (128 milliards USD). La masse salariale, qui représente un tiers de ce montant, atteint 5 843 milliards de dinars (43 milliards USD). Et les salaires moyens dans la fonction publique oscillent entre 30 000 et 60 000 dinars (220 $ – 440 $). En parallèle, le PIB par habitant tourne autour de 18 340 USD.

Dans la suite de cet article (qui nous a été inspiré par une étude d’Al Jazeera Net), nous examinons le niveau des traitements et des salaires dans le secteur public dans neuf (9) pays de la zone Afrique du Nord – Moyen-Orient, pour l’année 2025.

TOP 5 des pays arabes où les salaires des fonctionnaires sont les plus hauts en 2025

Passons maintenant à la comparaison proprement dite. D’après les chiffres de la Banque Mondiale. Les fonctionnaires algériens sont quasiment les moins bien payé en 2025 parmi les neufs pays que compte l’étude. Mais avant de poursuivre, il faut noter qu’il s’agit ici de salaires nominaux qui ne prennent pas en compte le coût de la vie et le pouvoir d’achat.

Avec un salaire moyen qui oscille entre 30 000 DA et 60 000 DA (220 $ – 440 $), la fonction publique en Algérie arrive en 8ᵉ place du classement. Seuls les fonctionnaires égyptiens – avec 428,59 $ – gagnent moins que les Algériens. Les Marocains dont la rémunération varie entre 5 000 et 10 000 dirhems (500 $ – 1000 $) occupent le 6ᵉ rang.

Sans surprise, on retrouve en tête du classement les monarchies pétrolières du Golf. Ainsi, c’est Au Koweït que les salaires à la fonction publique sont les plus élevés. Ils démarrent à 3 243 $ et peuvent atteindre 9 730 $. Viennent ensuite le Qatar avec 4 340 $, les Émirats avec un maximum de 5 445 $ et l’Arabie Saoudite avec une moyenne de 2 666 $. Le Sultanat d’Oman clôt le TOP 5 avec des salaires qui varient entre 1 169 $ et 5 718 $.

En ce qui concerne le pourcentage du budget de l’État consacré au paiement des salaires et des traitements des fonctionnaires, l’Algérie occupe le 5ᵉ rang du classement, avec une part qui atteint 34,79 %, soit plus d’un tiers des dépenses. Au Maroc voisin, à titre de comparaison, les salaires des fonctionnaires représentent 25 % du budget national.

En outre, la Banque mondiale prévoit que la croissance économique globale dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient atteindra 3,8 % en 2025 (contre 2,2 % en 2024).