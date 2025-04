Salaires en Algérie : Voici les métiers les mieux payés selon l’ONS

Les disparités salariales au sein du paysage économique algérien ont été mises en évidence par une enquête de l’Office National des Statistiques (ONS).

Le rapport met en lumière une influence significative du secteur d’activité sur la rémunération des travailleurs, révélant des écarts considérables entre les secteurs public et privé, ainsi qu’entre les différentes catégories professionnelles.

Selon le rapport annuel sur les salaires de l’année 2022, basé sur l’étude de 684 entreprises (dont 457 publiques et 227 privées), le salaire net mensuel moyen à l’échelle nationale s’établissait à environ 43 500 dinars algériens.

L’analyse approfondie révèle une réalité contrastée : les employés du secteur public bénéficient d’un salaire moyen plus élevé, atteignant 61 300 dinars, contre seulement 35 200 dinars pour leurs homologues du secteur privé, soit une différence substantielle de 26 100 dinars.

Les secteurs les plus généreux en termes de rémunération se sont avérés être les industries extractives (hydrocarbures et mines) et les activités financières (banques et assurances).

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune valide une prime de 30 % et des rappels de salaire pour ce secteur

Ces derniers ont enregistré des salaires moyens respectifs de 114 100 DA et 64 300 DA, dépassant ainsi de plus du double le salaire net moyen national.

Salaires en Algérie : Quels sont les secteurs les plus et les moins rémunérateurs ?

À l’opposé du spectre salarial, les travailleurs du secteur du bâtiment et de l’immobilier ferment la marche avec des rémunérations modestes ne dépassant pas 36 400 dinars algériens.

Sur le plan des catégories professionnelles, les cadres ont perçu un salaire net moyen de 83 800 dinars, tandis que les agents de maîtrise ont touché 51 200 dinars. Les employés d’exécution, quant à eux, ont dû se contenter d’un maigre 31 200 dinars.

Il ressort de ces chiffres qu’un cadre perçoit près du double du salaire moyen national, tandis qu’un agent d’exécution ne perçoit que 72% de cette moyenne.

Les entreprises publiques nationales se distinguent par des salaires plus attractifs, favorisés par leurs structures importantes et leurs systèmes spécifiques, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, du transport et des activités financières.

🟢 À LIRE AUSSI : Augmentation des salaires et de l’allocation chômage : Tebboune réaffirme son engagement

Le secteur privé, bien que connaissant une amélioration des salaires dans les domaines de la santé et de la finance, reste comparativement moins avantageux.

Malgré le contexte économique mondial difficile, les salaires en Algérie ont enregistré une légère hausse de 1,4% en 2022 par rapport à 2021. Cette progression s’est avérée inégale selon les catégories professionnelles et les secteurs, les agents de maîtrise ayant bénéficié de la plus forte augmentation.

Il convient de rappeler l’engagement du Président Tebboune, lors d’un entretien avec les médias nationaux, de doubler les salaires des fonctionnaires d’ici 2026 et 2027, suite à de nouvelles augmentations de 53% qui s’ajouteront aux 47% déjà accordés les années précédentes.

Les salaires des fonctionnaires ont d’ailleurs déjà connu des augmentations significatives au cours des deux dernières années (2023 et 2024), avec des montants variant entre 4 500 et 8 500 dinars, représentant une progression de 47% depuis 2022.