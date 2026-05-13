Salaires en Algérie : une mesure exceptionnelle annoncée avant l’Aïd el-Adha, qui est concerné ?

La Commission nationale des œuvres sociales des travailleurs de l’éducation (CNOSTE) ouvre le droit à une avance exceptionnelle à l’approche de l’Aïd el-Adha.

Une initiative à caractère solidaire qui s’adresse aux travailleurs de l’Éducation nationale dont le salaire mensuel ne dépasse pas 40 000 dinars, avec une priorité pour les foyers à revenu unique. Et qui met l’institution face à une échéance serrée, le 18 mai 2026.

Qui peut bénéficier de cette avance pour l’Aïd el-Adha 2026 ?

La commission a transmis une correspondance officielle aux présidents des commissions de wilaya, leur demandant de dresser les listes nominatives des agents concernés, à partir des fichiers Excel déjà communiqués. Avant de soumettre ces listes, chaque commission doit contacter directement les travailleurs pour confirmer leur souhait de bénéficier de l’avance.

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Deux conditions cumulatives donnent droit au dispositif :

Percevoir un salaire mensuel égal ou inférieur à 40 000 dinars

Bénéficier de l’allocation de salaire unique, c’est-à-dire que l’un des deux conjoints ne travaille pas

La CNOSTE fixe elle-même le montant de l’avance et le verse directement sur le compte bancaire de chaque bénéficiaire retenu.

Avance exceptionnelle de l’Aïd el-Adha dans l’éducation : q uel dossier préparer et avant quelle date ?

Le dossier se compose de cinq pièces :

Un chèque postal barré

Une fiche de paie

Une attestation de travail récente

Une autorisation de prélèvement

Un formulaire à retirer auprès de la commission de wilaya

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Les dossiers restent déposés au niveau des commissions de wilaya. La date limite pour transmettre les listes nominatives définitives à la commission nationale est fixée au 18 mai 2026.

Le ministre de l’Éducation nationale à l’origine de cette initiative en faveur des bas salaires

Cette avance fait suite à une rencontre entre le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, et les membres de la commission nationale.

Le ministre avait alors demandé la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement financier des personnels du secteur à l’occasion des fêtes religieuses, en ciblant les agents à faibles revenus.

Il avait proposé une aide directe, une avance remboursable, ou les deux à la fois, en insistant sur la transparence dans la sélection des bénéficiaires.

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