Salaires des enseignants intégrés : 82 000 contractuels concernés par un règlement imminent

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé une opération d’intégration à grande échelle. Plus de 82 000 enseignants contractuels verront leur situation régularisée et leurs salaires versés d’ici octobre au plus tard.

Depuis la circulaire ministérielle du 2 juin 2025, les directions de l’éducation suivent un plan précis. Trois étapes sont imposées : contrôler les dossiers, établir les tableaux d’intégration et transmettre le tout au contrôle budgétaire.

>Ce dispositif doit permettre le versement des premiers salaires dès septembre, avec une garantie de paiement pour l’ensemble des enseignants en octobre. Le ministère s’est aussi engagé à régler les rappels financiers avant la fin de l’année, afin de solder définitivement la situation.

Pour être intégrés, les enseignants doivent donc fournir un certificat médical prouvant leur aptitude à exercer. La date limite de dépôt a été fixée au 26 août.

Ainsi, beaucoup ont déjà complété leur dossier, mais certains documents restent encore manquants : carte d’identité, justificatif de service national, copie du diplôme, arrêté de nomination ou procès-verbal d’installation. Les directions de l’éducation insistent sur la nécessité de régulariser rapidement ces dossiers pour éviter des retards de paiement.

Un suivi quotidien pour garantir la transparence

La direction générale des ressources humaines et de la formation a imposé un suivi strict. Chaque direction de wilaya doit transmettre un rapport quotidien précisant le nombre de dossiers validés, ceux envoyés au contrôle budgétaire et ceux encore en attente.

Ce suivi régulier permet de repérer rapidement les blocages et d’assurer une égalité de traitement entre tous les enseignants. Le ministère veut ainsi garantir la transparence et rassurer les intéressés.

L’intégration des enseignants contractuels répond à une instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Le 19 août, une instruction conjointe signée par les ministères de l’Éducation, des Finances et de la Fonction publique est venue clarifier les modalités pratiques.

Si certains enseignants n’ont pas reçu leur salaire en août, le ministère assure que la régularisation interviendra dès septembre et qu’elle sera totalement finalisée en octobre. Les rappels financiers seront versés avant la fin de l’exercice budgétaire.

Cette opération, présentée comme une priorité nationale, vise à offrir aux enseignants contractuels une stabilité professionnelle et financière durable. Elle traduit aussi la volonté des autorités de renforcer le secteur éducatif en sécurisant les droits de milliers d’enseignants.